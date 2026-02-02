Про походження та історію свята Стрітення Господнього розповідає "Духовна велич Львова".

Яка історія свята Стрітення?

Стрітення Господнє присвячене принесенню немовляти Ісуса до храму в Єрусалимі, коли Марія та Йосиф виконали припис Мойсеєвого закону про посвячення первородного сина Богові.

Ця подія відбулася на сороковий день після Різдва Христового і була описана євангелістом Лукою. У храмі Спасителя зустріли праведний старець Симеон і пророчиця Анна.

Симеон, якому Святим Духом було відкрито, що він не помре, доки не побачить Месію, взяв Дитя на руки та виголосив молитву: "Нині, Владико, можеш відпустити слугу твого за твоїм словом у мирі, бо мої очі бачили твоє спасіння, що ти приготував перед усіма народами; світло на просвіту поганам, і славу твого люду – Ізраїля" (Лк. 2:29–32).

"Стрітення" / Фрагмент вівтаря "Маеста"

Ці слова часто звучать під час богослужінь, а також супроводжують обряд воцерковлення під час Хрещення, коли дитину вперше вносять до святилища храму.

Окрім того, Стрітення Господнє є Всесвітнім днем богопосвяченого життя, який у 1997 році запровадив Папа Іван Павло II. У цей день Церква вшановує праведного Симеона та пророчицю Анну, а також усіх богопосвячених осіб – ченців і черниць, які відгукнулися на Боже покликання та присвятили Йому своє життя.

Святом Стрітення завершується сорокаденний різдвяний період, після чого Церква поступово починає готуватися до Великого посту.

Які є прикмети на Стрітення Господнє?

Як повідомляє Chas.News, наші предки за погодою на Стрітення намагалися передбачити те, якою буде майбутня весна, літо та врожай:

ясна й тепла погода віщувала добрий урожай;

відлига обіцяла пізню та дощову весну;

сильна заметіль передбачала також затримку весни;

теплий день пророкував ранню і теплу весну;

великі бурульки, що звисали з дахів, віщували багатий врожай кукурудзи;

ясне небо напередодні свята обіцяло щедрий урожай фруктів і ягід;

сонячна та безвітряна погода була хорошою ознакою для пасічників;

дощ на Стрітення передбачав спекотне літо, а сніг – пізні заморозки навесні.

Також наші предки вірили, що якщо вночі видно багато зірок, весна прийде пізно.

Коли відзначають Стрітення за новим календарем?