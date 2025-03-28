Известный футбольный клуб в Германии "превратит" свою арену в солнечную станцию

В 2025 году в Германии планируют завершить строительство первой крыши стадиона из солнечных панелей. Этот уникальный проект считают довольно перспективным.

Покрыть солнечными панелями планируют стадион футбольной команды Боруссия Дортмунд. Что известно об этом проекте – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Interesting Engineering.

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Какими будут масштабы проекта

С 11 000 солнечных панелей сконструируют крышу для арены Signal Iduna Park. Суммарная мощность такой электростанции составит 4,2 мегаватта. Реализуют проект энергетическая компания RWE и китайский производитель фотоэлектрических модулей Ja Solar.

В Боруссии говорят, что такой проект является важным шагом к экологически сознательному функционированию клуба. Строительство планируют завершить уже к концу лета этого года. По замыслу, панели не только должны производить электричество, но и гармонично вписаться в дизайн стадиона.



На стадионе продолжаются работы по установке панелей / Фото RWE

По подсчетам такая электростанция будет генерировать до 4 мегаватт-часов электроэнергии ежегодно, чего хватит для работы прожекторов и другой подсветки во время 1 000 матчей.

Клуб планирует использовать все электричество для собственных нужд, что будет способствовать уменьшению выбросов углекислого газа на 1 800 тонн в год.