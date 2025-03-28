Известный футбольный клуб в Германии "превратит" свою арену в солнечную станцию
- Стадион Signal Iduna Park футбольной команды Боруссия Дортмунд планируют покрыть 11 000 солнечных панелей с суммарной мощностью 4,2 мегаватта.
- Проект реализуют энергетическая компания RWE и китайский производитель Ja Solar, он поможет сократить выбросы CO2 на 1 800 тонн в год.
В 2025 году в Германии планируют завершить строительство первой крыши стадиона из солнечных панелей. Этот уникальный проект считают довольно перспективным.
Покрыть солнечными панелями планируют стадион футбольной команды Боруссия Дортмунд. Что известно об этом проекте – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Interesting Engineering.
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Какими будут масштабы проекта
С 11 000 солнечных панелей сконструируют крышу для арены Signal Iduna Park. Суммарная мощность такой электростанции составит 4,2 мегаватта. Реализуют проект энергетическая компания RWE и китайский производитель фотоэлектрических модулей Ja Solar.
В Боруссии говорят, что такой проект является важным шагом к экологически сознательному функционированию клуба. Строительство планируют завершить уже к концу лета этого года. По замыслу, панели не только должны производить электричество, но и гармонично вписаться в дизайн стадиона.
На стадионе продолжаются работы по установке панелей / Фото RWE
По подсчетам такая электростанция будет генерировать до 4 мегаватт-часов электроэнергии ежегодно, чего хватит для работы прожекторов и другой подсветки во время 1 000 матчей.
Клуб планирует использовать все электричество для собственных нужд, что будет способствовать уменьшению выбросов углекислого газа на 1 800 тонн в год.