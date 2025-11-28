Здесь началась любовь: станцию метро Киева хотят назвать в честь поэта, нашедшего здесь жену
Одну из станций метро Киева хотят переименовать. Ей хотят присвоить имя украинского поэта и общественного деятеля родом из Донецкой области.
Станцию метро "Академгородок" хотят переименовать. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Киевсовет.
Как хотят назвать станцию "Академгородок"?
В рамках декоммунизации станцию метро "Академгородок" хотят переименовать. Появилось предложение назвать ее в честь украинского диссидента – Василия Стуса. Это название будет символическим, ведь именно неподалеку жил и работал украинский поэт.
Фактически, он жил в нескольких минутах ходьбы от станции метро в 1980 годах. Именно здесь он создавал тексты, которые до сих пор считаются очень важными для украинской литературы.
Василий Стус – выдающийся украинский поэт / Фото "Украинская правда"
Более того, именно в метро Василий Стус познакомился со своей женой Валентиной. Неизвестно, была ли это именно эта станция, однако определенный символизм в этом тоже присутствует.
Поэт случайно коснулся плеча девушки в вагоне метро. Именно она стала его верной союзницей и источником поддержки на тернистой дороге, которая ему выпала.
Чем известен Василий Стус?
Василий Стус был борцом за независимость Украины. он родился в Донецкой области, говорится в Википедии, однако он всегда становился на защиту всего украинского.
К слову, он смог отказаться от гражданства СССР во время пребывания в лагере, куда его упекли власти авторитарного государства. В общем, он провел в лагерях 13 лет, однако не прекратил своей борьбы ни на минуту.
Что известно о станции метро "Академгородок"?
- Идея открыть там станцию метро появилась еще в 1980-х годах. Именно тогда научный сектор района стремительно развивался. Однако с началом 90-х и экономическим кризисом строительство были вынуждены остановить. Станцию смогли достроить только к началу 2000-х годов.