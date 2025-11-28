Тут почалось кохання: станцію метро Києва хочуть назвати на честь поета, що знайшов тут дружину

Одну зі станцій метро Києва хочуть перейменувати. їй хочуть присвоїти ім'я українського поета та громадського діяча родом із Донеччини.

Станцію метро "Академмістечко" хочуть перейменувати. Про це пише 24 Канал із посиланням на Київраду.

Дивіться також Чому станція метро "Дарниця" у Києві мала бути зовсім інакшою та що змінило план будівництва

Як хочуть назвати станцію "Академмістечко"?

У рамках декомунізації станцію метро "Академмістечко" хочуть перейменувати. З'явилась пропозиція назвати її на честь українського дисидента – Василя Стуса. Ця назва буде символічною, адже саме неподалік жив та працював український поет.

Фактично, він жив за кілька хвилин ходьби від станції метро у 1980 роках. Саме тут він створював тексти, які дотепер вважаються дуже важливими для української літератури.



Василь Стус – видатний український поет / Фото "Українська правда"

Щобільше, саме у метро Василь Стус познайомився зі своєю дружиною Валентиною. Невідомо, чи це була саме ця станція, однак певний символізм у цьому теж присутній.

Поет випадково торкнувся плеча дівчини у вагоні метро. Саме вона стала його вірною союзницею та джерелом підтримки на тернистій дорозі, яка йому випала.

Чим відомий Василь Стус?

Василь Стус був борцем за незалежність України. він народився у Донецькій області, мовиться у Вікіпедії, однак він завжди ставав на захист всього українського.

До слова, він зміг відмовитись від громадянства СРСР під час перебування у таборі, куди його запроторила влада авторитарної держави. Загалом, він провів у таборах 13 років, однак не припинив своєї боротьби ні на хвилину.

Що відомо про станцію метро "Академмістечко"?