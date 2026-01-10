Тайные бункеры, непостроенные станции и другое: интересные факты о Киевском метрополитене

В мире 10 января отмечают День метро. Украинский меторополитен в Киеве стал одним из первых в Европе и имеет интересную историю.

Разные станции скрывают разные секреты. 24 Канал рассказывает 4 интересных факта о 4 различных станциях метро Киева.

Почему "Арсенальная" такая глубокая?

Станция метро "Арсенальная" в Киеве является самой глубокой в Европе, расположенной более чем на 105 метров под землей.

У такой глубины есть причины. Станцию построили именно так из-за крутых склонов Днепра. В то же время есть также версия, что во время Холодной войны в толще земли над "Арсенальной" обустроили секретные бункеры и хранилища, однако никаких подтверждений этому нет.

К слову, на станции метро "Арсенальная" в Киеве технические бригады иногда слышат детский смех, но его не удалось зафиксировать на видео, говорится в ролике Натальи Скорик.

Он будто появляется рядом с технической бригадой, однако исчезает, если включить свет. Если включить прожектор, то вокруг как будто стоит такая тишина, что можно услышать собственное сердце.

Как строили станцию "Позняки"?

Станцию метро "Позняки" открыли 30 декабря 1994 года, строительство продолжалось во время экономического кризиса 90-х годов с трудностями в финансировании и обеспечении материалами.

Сварщики работали по 12 часов в день, а инженеры вообще ночевали прямо на стройке. Станцию строили на болоте, поэтому приходилось искать неординарные решения.



Карта метро Киева / Фото Агенты перемен

Почему между станциями "Святошин" и "Житомирская" должна была быть еще одна станция?

Между станциями "Житомирская" и "Святошин" существует один из самых длинных перегонов на красной линии из-за не построенной станции "Проспект Вернадского".

Она есть на старых картах проекта метрополитена столицы, однако так никогда и не была построена.

Что мы знаем о станции "Академгородок"?

Станция метро "Академгородок" получила название от одноименного района, который вырос вокруг научных учреждений и жилья для работников Академии наук Украины. На момент открытия станции сам район был уже хорошо застроен, однако метро там открыли только через несколько десятков лет после первых проектов.

Идея открыть там станцию метро появилась еще в 1980-х годах. Именно тогда научный сектор района стремительно развивался. Однако с началом 90-х и экономическим кризисом строительство были вынуждены остановить. Станцию смогли достроить только к началу 2000-х годов.

