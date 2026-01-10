Різні станції приховують різні секрети. 24 Канал розповідає 4 цікавих факти про 4 різні станції метро Києва.

Дивіться також Не Клеопатра: хто була найвпливовіша жінка Стародавнього Єгипту

Чому "Арсенальна" така глибока?

Станція метро "Арсенальна" у Києві є найглибшою в Європі, розташованою на понад 105 метрів під землею.

У такої глибини є причини. Станцію збудували саме так через круті схили Дніпра. Водночас є також версія, що під час Холодної війни у товщі землі над "Арсенальною" облаштували секретні бункери та сховища, однак жодних підтверджень цьому немає.

До слова, на станції метро "Арсенальна" в Києві технічні бригади іноді чують дитячий сміх, але його не вдалося зафіксувати на відео, мовиться у ролику Наталії Скорик.

Він ніби з'являється поруч із технічною бригадою, проте зникає, якщо включити світло. Якщо ввімкнути прожектор, то навколо неначе стоїть така тиша, що можна почути власне серце.

Як будували станцію "Позняки"?

Станцію метро "Позняки" відкрили 30 грудня 1994 року, будівництво тривало під час економічної кризи 90-х років з труднощами в фінансуванні та забезпеченні матеріалами.

Станцію метро "Позняки" відкрили 30 грудня 1994 року, будівництво тривало під час економічної кризи 90-х років з труднощами в фінансуванні та забезпеченні матеріалами.

Зварювальники працювали по 12 годин на день, а інженери взагалі ночували просто на будівництві. Станцію будували на болоті, тому доводилось шукати неординарні рішення.



Карта метро Києва / Фото Агенти змін

Чому між станціями "Святошин" та "Житомирська" мала бути ще одна станція?

Між станціями "Житомирська" та "Святошин" існує один з найдовших перегонів на червоній лінії через не збудовану станцію "Проспект Вернадського".

Вона є на старих мапах проєкту метрополітену столиці, проте так ніколи і не була збудована.

Що ми знаємо про станцію "Академмістечко"?

Станція метро "Академмістечко" отримала назву від однойменного району, який виріс навколо наукових установ та житла для працівників Академії наук України. На момент відкриття станції сам район був уже добре забудований, проте метро там відкрили лише через кілька десятків років після перших проєктів.

Ідея відкрити там станцію метро з'явилася ще в 1980-х роках. Саме тоді науковий сектор району стрімко розвивався. Проте з початком 90-х і економічною кризою будівництво були змушені зупинити. Станцію змогли добудувати лише до початку 2000-х років.

Чому у Львові не збудували метро?