Каждая станция Киевского метрополитена имеет собственную уникальную историю. Она может заинтересовать и заинтриговать невероятными фактами.

Например, станция метро "Днепр" красной ветки – одна из самых уникальных в столице. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ТыКиев.

Что известно о станции метро "Днепр"?

Станция метро "Днепр" выглядит как настоящая смотровая площадка, а не типичная станция метрополитена. Ее открыли еще в далеком 1960 году. Она считается первой эстакадной станцией во всем Советском Союзе.

Поезд здесь выезжает из подземного тоннеля прямо на открытый мост, поэтому пассажиры могут насладиться невероятными видами. архитекторы изрядно постарались над проектом этой станции. Они сделали ее так, чтобы она символизировала ворота на левобережье.

На момент строительства станции метро "Днепр" планировали сделать еще одну ветку метро, поэтому рядом сделали эстакады, которые так и не стали частью метрополитена.

Эта станция считается символом того, как Киев соединил инженерию, мечту о развитии и красоту.

Сколько людей воспользовались метро в последнюю неделю сентября?

В течение недели с 22 по 29 сентября метро воспользовались 5,2 миллиона пассажиров, из которых 1,2 миллиона – льготники, говорится на странице Киевского метрополитена.

Также там рассказали, что интервалы движения поездов в будни в часы пик составляют 3:30-4:00 минуты, в межпиковые часы – 5:00-6:15 минут. В выходные дни время ожидания поезда составляет 6-7 минут.

