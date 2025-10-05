Например, название города Львов происходит от имени сына короля Даниила. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Википедию.

Почему Львов так назвали?

Считается, что название города Львов происходит от имени Лев, которое носил князь – сын Даниила Галицкого. Первое упоминание о городе датировано 1256 годом. В летописях рассказывают, что в том году город охватил пожар.

Основателем города считают Даниила Галицкого, поэтому именно он и дал ему название – в честь своего сына. Это название известно нам всем и является современным, его активно используют уже много лет.

Однако существует несколько адаптаций названия города Львов, которые использовали в разных странах. Например, немцы использовали название "Lemberg" – Лемберг. Во время австрийского правления и во время оккупации нацистами город назывался "Leonburg".

Как Львов живет сейчас?

В ночь на 5 октября 2025 года Львов оказался под самым массированным российским обстрелом с момента начала полномасштабной войны, рассказали в ГСЧС. В городе много раз раздавались взрывы.

Известно о разрушении домов в Лапаевке, что рядом с городом. Также там есть погибшие и пострадавшие. Кроме этого, известно, что на Львовщине загорелось газовое хранилище.

Как рассказал мэр города Андрей Садовый, в результате атаки уже известно о поврежденном детском саду. Окна там повылетали, а крыша – уничтожена. Также рядом повреждена церковь и школы.

