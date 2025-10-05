Наприклад, назва міста Львів походить від імені сина короля Данила. Про це пише 24 Канал із посиланням на Вікіпедію.
Дивіться також Які популярні українські треки створив Штучний інтелект – про деякі ви навіть не здогадувалися
Чому Львів так назвали?
Вважається, що назва міста Львів походить від імені Лев, яке носив князь – син Данила Галицького. Перша згадка про місто датована 1256 роком. У літописах розповідають, що того року місто охопила пожежа.
Засновником міста вважають Данила Галицького, тож саме він і дав йому назву – на честь свого сина. Ця назва відома нам всім та є сучасною, її активно використовують вже багато років.
Однак існує кілька адаптацій назви міста Львів, які використовували у різних країнах. Наприклад, німці використовували назву "Lemberg" – Лемберг. Під час австрійського правління та під час окупації нацистами місто називалось "Leonburg".
Як Львів живе зараз?
Вночі проти 5 жовтня 2025 року Львів опинився під наймасованішим російським обстрілом з моменту початку повномасштабної війни, розповіли у ДСНС. У місті багато разів лунали вибухи.
Відомо про руйнування будинків у Лапаївці, що поряд з містом. Також там є загиблі та постраждалі. Крім цього, відомо, що на Львівщині загорілось газове сховище.
Як розповів мер міста Андрій Садовий, внаслідок атаки вже відомо про пошкоджений дитячий садочок. Вікна там повилітали, а дах – знищений. Також поруч пошкоджена церква та школи.
Як раніше називався Тернопіль?
- Місто Тернопіль свою сучасну назву отримало в період радянської окупації, який почався для міста у 1939 році після вступу СРСР у Другу світову війну.
- Після кількох років німецької окупації, у місто знову повернулися більшовики. 9 серпня 1944 року президія Верховної Ради СРСР видала указ про перейменування міста Тарнопіль на Тернопіль.
- Так, у назві міста змінили одну літеру. Відповідно, Тарнопольська область була перейменована на Тернопільську.