Кожна станція Київського метрополітену має власну унікальну історію. Вона може зацікавити та заінтригувати неймовірними фактами.

Наприклад, станція метро "Дніпро" червоної гілки – одна із найунікальніших в столиці. Про це пише 24 Канал із посиланням на ТиКиїв.

Що відомо про станцію метро "Дніпро"?

Станція метро "Дніпро" виглядає як справжній оглядовий майданчик, а не типова станція метрополітену. Її відкрили ще у далекому 1960 році. Вона вважається першою естакадною станцією у всьому Радянському Союзі.

Потяг тут виїжджає з підземного тунелю просто на відкритий міст, тому пасажири можуть насолодитись неймовірними краєвидами. архітектори неабияк постарались над проєктом цієї станції. Вони зробили її так, щоб вона символізувала ворота на лівобережжя.

Станція метро "Дніпро" – унікальна: дивіться відео

На момент будівництва станції метро "Дніпро" планували зробити ще одну гілку метро, тому поряд зробили естакади, які так і не стали частиною метрополітену.

Ця станція вважається символом того, як Київ поєднав інженерію, мрію про розвиток та красу.

Скільки людей скористались метро в останній тиждень вересня?

Протягом тижня з 22 до 29 вересня метро скористались 5,2 мільйона пасажирів, із яких 1,2 мільйона – пільговики, мовиться на сторінці Київського метрополітену.

Також там розповіли, що інтервали руху поїздів у будні в години пік становлять 3:30-4:00 хвилини, в міжпікові години – 5:00-6:15 хвилин. У вихідні дні час очікування поїзда складає 6-7 хвилин.

