Наприклад, будівництво станції метро "Позняки" припало на період глибокої економічної кризи. Про це пише 24 Канал із посиланням на ТиКиїв.

Що відомо про будівництво станції метро "Позняки" у Києві?

Станцію метро "Позняки" відкрили у переддень Нового року – 30 грудня 1994 року. Цей запуск був під загрозою, тому став справжньою перемогою для нашої держави.

Роботи почались у період економічної крили 90-х років. Тоді грошей не вистачало на все: були перебої з зарплатами робітникам, матеріалами та технікою. Будівельники працювали самовіддано, попри те, що ремонтувати деякі прилади доводилось вручну або шукати їм заміну з інших об'єктів.

Зварювальники працювали по 12 годин на день, а інженери взагалі ночували просто на будівництві. Станцію будували на болоті, тому доводилось шукати неординарні рішення.

Цікаво! Під час будівництва знайшли решки старовинних поселень, проте через брак коштів археологічні розкопки не проводили.

Які станції були першими у Київському метрополітені?

Метро запустили у Києві у 1960 році. Тоді запрацювали одразу п'ять перших станцій, які мали суттєво розвантажити наземний транспорт. Це були станції "Вокзальна", "Університет", "Хрещатик", "Арсенальна" та "Дніпро", мовиться у Вікіпедії.

Метрополітен у Києві став 14 у Європі.

