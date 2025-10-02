Например, строительство станции метро "Позняки" пришлось на период глубокого экономического кризиса. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ТыКиев.

Что известно о строительстве станции метро "Позняки" в Киеве?

Станцию метро "Позняки" открыли в канун Нового года – 30 декабря 1994 года. Этот запуск был под угрозой, поэтому стал настоящей победой для нашего государства.

Работы начались в период экономического кризиса 90-х годов. Тогда денег не хватало на все: были перебои с зарплатами рабочим, материалами и техникой. Строители работали самоотверженно, несмотря на то, что ремонтировать некоторые приборы приходилось вручную или искать им замену с других объектов.

Станция метро "Позняки" была под угрозой: смотрите видео

Сварщики работали по 12 часов в день, а инженеры вообще ночевали прямо на стройке. Станцию строили на болоте, поэтому приходилось искать неординарные решения.

Интересно! Во время строительства нашли остатки старинных поселений, однако из-за нехватки средств археологические раскопки не проводили.

Какие станции были первыми в Киевском метрополитене?

Метро запустили в Киеве в 1960 году. Тогда заработали сразу пять первых станций, которые должны были существенно разгрузить наземный транспорт. Это были станции "Вокзальная", "Университет", "Крещатик", "Арсенальная" и "Днепр", говорится в Википедии.

Метрополитен в Киеве стал 14 в Европе.

Что известно о станции метро "Гидропарк"?