Строительство остановили на 15 лет: почему станция метро "Печерская" в Киеве могла не заработать

Киевский метрополитен действительно может поразить своей историей. Каждая станция имеет свою особенность, поэтому узнавать об этом очень увлекательно.

Например, строительство станции метро "Печерская" на зеленой линии заморозили на 15 лет. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ТыКиев.

Что известно о станции метро "Печерская"?

Строительство станции метро "Печерская" продолжалось очень долго, ведь было заморожено на 15 лет. Причиной этого стали сложные геологические условия.

"Печерская" – 39 станция метрополитена Киева. Строительство продолжалось вместе с двумя следующими станциями. Его заморозили в 1980-х годах, а в эксплуатацию станцию сдали только в 1997 году. это произошло на 6 лет позже, чем планировалось сначала.

Станция метро "Печерская": смотрите видео

Название станции отсылает нас к Киево-Печерской лавре. На ассоциацию также наталкивает дизайн станции: позолоченные буквы на названии и белый мрамор, который символизирует стены собора.

Что известно о зеленой линии метро Киева?

Зеленая или Сырецко-Печерская линия Киевского метрополитена простирается на 23,9 километра. Она насчитывает 16 станций, говорится в Википедии.

Также есть еще красная и синяя линии метро.

