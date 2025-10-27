Будівництво зупинили на 15 років: чому станція метро "Печерська" в Києві могла не запрацювати

Київський метрополітен дійсно може вразити своєю історією. Кожна станція має свою особливість, тому дізнаватись про це дуже захопливо.

Наприклад, будівництво станції метро "Печерська" на зеленій лінії заморозили на 15 років. Про це пише 24 Канал із посиланням на ТиКиїв.

Що відомо про станцію метро "Печерська"?

Будівництво станції метро "Печерська" тривало дуже довго, адже було заморожено на 15 років. Причиною цього стали складні геологічні умови.

"Печерська" – 39 станція метрополітену Києва. Будівництво тривало разом із двома наступними станціями. Його заморозили у 1980-х роках, а в експлуатацію станцію здали лише у 1997 році. це сталось на 6 років пізніше, ніж планувалось спершу.

Станція метро "Печерська": дивіться відео

Назва станції відсилає нас до Києво-Печерської лаври. На асоціацію також наштовхує дизайн станції: позолочені літери на назві та білий мармур, який символізує стіни собору.

Що відомо про зелену лінію метро Києва?

Зелена або Сирецько-Печерська лінія Київського метрополітену простягається на 23,9 кілометра. Вона налічує 16 станцій, мовиться у Вікіпедії.

Також є ще червона та синя лінії метро.

