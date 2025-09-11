Станция метро под болотом в Киеве: какую из них так называли и почему
Станция метро "Шулявская" была открыта 5 ноября 1963 года для перевозки рабочих с крупных заводов и имеет простую архитектуру.
Украинское метро скрывает свою очень интересную историю. Каждая станция имеет свои особенности, которые могут удивить.
Например, станция метро "Шулявская" в Киеве также имеет свои тайны. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на видео ТыКиев.
Смотрите также "Избавились от имперского наследия": как раньше называли Запорожье и почему и когда его переименовали
Что известно о станции метро "Шулявская"?
Ее возвели в 1960-х годах в местности, которая пропитана промышленными заводами. неудивительно, что там постоянно были бесконечные очереди на транспорт. Власти приняли решение о строительстве новой станции метро.
Станцию "Шулявскую" открыли 5 ноября 1963 года. Главная ее роль заключалась в том, чтобы перевозить рабочих с завода "Большевик", Укркабель и с мотоциклетного завода.
Что известно о "Шулявской": смотрите видео
Станция строилась быстро и экономно. Архитектура простая, пилонная конструкция без роскоши. В то же время при строительстве массивных мраморных колонн строители сталкивались с проблемами грунтовых вод. Поэтому "Шулявскую", в шутку, называли станцию над болотом.
С 1963 года она почти не изменилась. Станция до сих пор выглядит как капсула времени советской эпохи.
Что известно о станции "Университет"?
- Ее открыли еще в 1960 году, а назвали в честь университета имени Тараса Шевченко. Основная особенность станции в дизайне – она обшита красным мрамором и это не случайность. Это отсылка к красному корпусу университета.
- Также стены станции украшены бюстами украинских выдающихся деятелей. Здесь можно увидеть Тараса Шевченко, Ивана Франко, Александра Богомольца и Григория Сковороду.
- Выход со станции ведет к Ботаническому саду. Станция "Университет" расположена на глубине 30 метров. Во время спуска складывается впечатление, что это – подземный театр истории.