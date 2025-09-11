Укр Рус
Станція метро під болотом у Києві: яку з них так називали та чому
11 вересня, 22:35
Станція метро під болотом у Києві: яку з них так називали та чому

Вікторія Кульженко
Основні тези

  • Станція метро "Шулявська" була відкрита 5 листопада 1963 року для перевезення робітників з великих заводів і має просту архітектуру.

     

Українське метро приховує свою дуже цікаву історію. Кожна станція має свої особливості, які можуть здивувати.

Наприклад, станція метро "Шулявська" у Києві також має свої таємниці. Про це пише 24 Канал із посиланням на відео ТиКиїв.

Що відомо про станцію метро "Шулявську"?

Її звели у 1960-х роках у місцевості, яка просякнута промисловими заводами. не дивно, що там постійно були нескінченні черги на транспорт. Влада ухвалила рішення про будівництво нової станції метро.

Станцію "Шулявську" відкрили 5 листопада 1963 року. Головна її роль полягала у тому, щоб перевозити робітників із заводу "Більшовик", Укркабель та з мотоциклетного заводу.

Що відомо про "Шулявську": дивіться відео

Станція будувалася швидко й економно. Архітектура проста, пілонна конструкція без роскоші. Водночас під час будівництва масивних мармурових колон будівельники стикались із проблемами ґрунтових вод. Через це "Шулявську", жартома, називали станцію над болотом. 

З 1963 року вона майже не змінилася. Станція досі виглядає як капсула часу радянської епохи. 

Що відомо про станцію "Університет"?

  • Її відкрили ще у 1960 році, а назвали на честь університету імені Тараса Шевченка. Основна особливість станції у дизайні – вона обшита червоним мармуром і це не випадковість. Це відсилка до червоного корпусу університету.
  • Також стіни станції прикрашені погруддями українських видатних діячів. Тут можна побачити Тараса Шевченка, Івана Франка, Олександра Богомольця та Григорі Сковороду.
  • Вихід зі станції веде до Ботанічного саду. Станція "Університет" розташована на глибині 30 метрів. Під час спуску складається враження, що це – підземний театр історії.