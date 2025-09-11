Українське метро приховує свою дуже цікаву історію. Кожна станція має свої особливості, які можуть здивувати.

Наприклад, станція метро "Шулявська" у Києві також має свої таємниці. Про це пише 24 Канал із посиланням на відео ТиКиїв.

Що відомо про станцію метро "Шулявську"?

Її звели у 1960-х роках у місцевості, яка просякнута промисловими заводами. не дивно, що там постійно були нескінченні черги на транспорт. Влада ухвалила рішення про будівництво нової станції метро.

Станцію "Шулявську" відкрили 5 листопада 1963 року. Головна її роль полягала у тому, щоб перевозити робітників із заводу "Більшовик", Укркабель та з мотоциклетного заводу.

Станція будувалася швидко й економно. Архітектура проста, пілонна конструкція без роскоші. Водночас під час будівництва масивних мармурових колон будівельники стикались із проблемами ґрунтових вод. Через це "Шулявську", жартома, називали станцію над болотом.

З 1963 року вона майже не змінилася. Станція досі виглядає як капсула часу радянської епохи.

