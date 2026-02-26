Сочетание света и моря: как выглядит одна из самых красивых станций метро в мире
- Станция метро Толедо в Неаполе, построена в 2012 году, известна своим художественным дизайном по проекту "Станция искусства".
- Станция "Арсенальная" в Киеве является самой глубокой в Европе, расположена на более 105 метров под землей.
В мире есть немало различных станций метро, которые могут удивить. Среди них есть тематические подземки и те, которые поражают своим убранством и дизайном.
Среди таких станций стоит отметить Толедо в Италии, а именно в Неаполе. Об этом пишет The Telegraph.
Смотрите также Каждый сможет найти что-то для себя: на какие книжные новинки обратить внимание в марте
Что известно об этой станции?
Станцию метро Toledo построили в 2012 году. Она расположена на 1 линии Неаполитанского метрополитена. Эта подземка считается одной из самых красивых в мире. Она является частью проекта "Станция искусства", который призван превращать различные станции метро на произведения искусства.
Эта станция метро поражает красотой / Фото Википедии
Дизайнеры Толедо вдохновлялись морем и светом. Особенностью является "Кратер де Луз" – это веру, которая проходит сквозь все уровни станции. Так свет может попадать в метро. Также эта станция метро украшена мозаиками Уильяма Кентриджа и Роберта Уилсона.
Эта станция действительно выглядит как сочетание стиля и глубокого смысла в дизайне. Неудивительно, что она неоднократно получала различные награды.
Кстати, станция метро Arts et Métiers в Париже вдохновлена мотивами произведений Жюля Верна, в частности подводной лодкой "Наутилус", пишет Sortir a Paris.
Эта станция метро является одной из самых красивых и расположена в самом сердце столицы Франции. В то же время она не всегда имела такой вид: до 1994 года она была вполне обычной. Ремонт там начали в честь 200-летия Национальной консерватории искусств и ремесел.
Что известно о станции метро "Арсенальная"?
- "Арсенальная" долгое время считалась самой глубокой станцией в мире, однако сейчас она удерживает титул самой глубокой в Европе – более 105 метров под землей. Спуск по эскалатору занимает примерно 5 минут. Это довольно много, если сравнивать с другими.
- Однако у такой глубины есть причины. Станцию построили именно так из-за крутых склонов Днепра. В то же время есть также версия, что во время Холодной войны в толще земли над "Арсенальной" обустроили секретные бункеры и хранилища, однако никаких подтверждений этому нет.
- Ее считают одним из самых загадочных объектов Киева.