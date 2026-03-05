Удивляет конструкцией уже более 30 лет: что делает одну станцию метро в Харькове уникальной
- Станция "Метростроителей" в Харькове является уникальной благодаря трехуровневой конструкции с платформой, служебными балконами и центральным вестибюлем.
- Инженерные решения, такие как инъектирование цементным раствором с жидким стеклом, помогли решить проблемы с грунтовыми водами.
В Харькове есть одна станция метро, которая отличается среди других своей уникальной трехуровневой конструкцией и сложной архитектурной схемой. Она стала настоящей инженерной и архитектурной изюминкой города.
Мало кто знает, что в Харькове есть одна станция метро, которая считается действительно уникальной, рассказывается в Википедии.
Почему "Метростроителей" в Харькове является уникальной станцией?
Станция "Метростроителей" на перекрестке улиц Георгия Тарасенко и Дмитрия Коцюбайло – один из ключевых пересадочных узлов Харьковского метрополитена. Вместе со станцией "Спортивная" она объединяет Холодногорско-Заводскую и Алексеевскую линии и ежедневно обслуживает тысячи пассажиров, следующих из промышленных районов в жилые массивы.
Открытая в мае 1995 года, "Метростроителей" сразу привлекла внимание нетипичной конструкциейстанция трехуровневая, с платформой, служебными балконами над путями и центральным вестибюлем, к которому ведут шесть эскалаторов посередине платформы, рассказывает "Харьковский метрополитен". Такая вертикальная компоновка позволяет эффективно организовать пассажирские потоки и пересадки и не имеет аналогов в мировом метростроении.
Станция пережила несколько исторических моментов: от топонимического казуса с названием (планировали "Индустриальная", открыли как "Метростроителей") до серьезных проблем с течением грунтовых вод в 1997 году. Чтобы защитить эскалаторы, инженеры пробурили шпуры глубиной 15 метров и инъецировали цементный раствор с жидким стеклом, что полностью решило проблему.
Архитектурное оформление станции тоже впечатляет: белые и серые мраморные стены, полированный гранитный пол, мозаичные пешеходные элементы и зеленые металлоэмалевые путевые стены. Сложные подземные переходы и эскалаторы соединяют "Метростроителей" с соседней станцией, создавая настоящий транспортный хаб в сердце города.
