Удивляет конструкцией уже более 30 лет: что делает одну станцию метро в Харькове уникальной

В Харькове есть одна станция метро, которая отличается среди других своей уникальной трехуровневой конструкцией и сложной архитектурной схемой. Она стала настоящей инженерной и архитектурной изюминкой города.

Мало кто знает, что в Харькове есть одна станция метро, которая считается действительно уникальной, рассказывается в Википедии.

Почему "Метростроителей" в Харькове является уникальной станцией?

Станция "Метростроителей" на перекрестке улиц Георгия Тарасенко и Дмитрия Коцюбайло – один из ключевых пересадочных узлов Харьковского метрополитена. Вместе со станцией "Спортивная" она объединяет Холодногорско-Заводскую и Алексеевскую линии и ежедневно обслуживает тысячи пассажиров, следующих из промышленных районов в жилые массивы.

Открытая в мае 1995 года, "Метростроителей" сразу привлекла внимание нетипичной конструкциейстанция трехуровневая, с платформой, служебными балконами над путями и центральным вестибюлем, к которому ведут шесть эскалаторов посередине платформы, рассказывает "Харьковский метрополитен". Такая вертикальная компоновка позволяет эффективно организовать пассажирские потоки и пересадки и не имеет аналогов в мировом метростроении.

Станция пережила несколько исторических моментов: от топонимического казуса с названием (планировали "Индустриальная", открыли как "Метростроителей") до серьезных проблем с течением грунтовых вод в 1997 году. Чтобы защитить эскалаторы, инженеры пробурили шпуры глубиной 15 метров и инъецировали цементный раствор с жидким стеклом, что полностью решило проблему.

Архитектурное оформление станции тоже впечатляет: белые и серые мраморные стены, полированный гранитный пол, мозаичные пешеходные элементы и зеленые металлоэмалевые путевые стены. Сложные подземные переходы и эскалаторы соединяют "Метростроителей" с соседней станцией, создавая настоящий транспортный хаб в сердце города.

