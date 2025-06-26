Одно из самых известных стихотворений Лины Костенко вирусится в сети в необычном формате

Поэзия Лины Костенко никого не оставляет равнодушным. Поэтому неудивительно, что к ее творчеству все чаще обращаются, а сетью распространяются ее строки.

Однако недавно один из популярных стихов Лины Костенко стал популярным в необычном формате. Больше об этом расскажет 24 Канал.

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В каком формате вирусится стихотворение

"Глазами ты сказал мне: люблю" – одно из самых известных стихотворений Лины Костенко. Его часто цитируют, декламируют, строки из стихотворения часто сопровождают разного типа ролики и кампании. Эти строки она написала в 1989 году.

В TikTok еще в 2023 году пользовательница с никнеймом "Дирижер волн" опубликовала ролик, где голосом Лины Костенко начитанное стихотворение. Еще тогда этот звук стал популярным в сети.

Стихотворение голосом Лины Костенко: смотрите видео

Однако недавно после видео одной из пользовательниц сети начался новый тренд – записывать под звук со стихотворением видео с рассказом стихотворения на жестовом языке. Хотя впервые такое видео появилось в марте этого года, и идею в сети подхватили только недавно. Первый ролик на жестовом языке записала пользовательница Лейла.

С чего начался новый тренд: смотрите видео

Интересно, что этот тренд привлек внимание к жестовому языку и важности его изучения. То есть происходит популяризация жестового языка благодаря поэзии.

Стихотворение Лины Костенко на жестовом языке: смотрите видео

К тренду также присоединились профессиональные переводчики на жестовый язык.

Тренд набирает обороты: смотрите видео

Поэзия Лины Костенко никого не оставляет равнодушным. Недавно в сети популярность приобрел стихотворение "Первые шаги", который к 95-летию поэтессы читал актер Юрий Фелипенко. К сожалению, 15 июня актер, который служил в рядах полка "Ахиллес" погиб защищая Украину.