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Тренды Будь в тренде Один з найвідоміших віршів Ліни Костенко віруситься в мережі у незвичному форматі
26 июня, 21:01
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Одно из самых известных стихотворений Лины Костенко вирусится в сети в необычном формате

Юрий Семенюк
Основні тези
  • Стихотворение Лины Костенко "Очима ти сказав мені: люблю" стало популярным в TikTok в формате звука с голосом поэтессы, на который пользователи записывают видео с жестовым языком.
  • Этот тренд способствует популяризации жестового языка и привлекает внимание к его изучению, привлекая как обычных пользователей, так и профессиональных переводчиков.

Поэзия Лины Костенко никого не оставляет равнодушным. Поэтому неудивительно, что к ее творчеству все чаще обращаются, а сетью распространяются ее строки.

Однако недавно один из популярных стихов Лины Костенко стал популярным в необычном формате. Больше об этом расскажет 24 Канал.

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В каком формате вирусится стихотворение

"Глазами ты сказал мне: люблю" – одно из самых известных стихотворений Лины Костенко. Его часто цитируют, декламируют, строки из стихотворения часто сопровождают разного типа ролики и кампании. Эти строки она написала в 1989 году.

В TikTok еще в 2023 году пользовательница с никнеймом "Дирижер волн" опубликовала ролик, где голосом Лины Костенко начитанное стихотворение. Еще тогда этот звук стал популярным в сети.

Стихотворение голосом Лины Костенко: смотрите видео

 

Однако недавно после видео одной из пользовательниц сети начался новый тренд – записывать под звук со стихотворением видео с рассказом стихотворения на жестовом языке. Хотя впервые такое видео появилось в марте этого года, и идею в сети подхватили только недавно. Первый ролик на жестовом языке записала пользовательница Лейла.

С чего начался новый тренд: смотрите видео

@leula_s поправьте меня если я где-то ошиблась? #моважестов #мова #жестов #линакостенко #лина #костенко #signlanguge #sign #language ♬ оригинальный звук - Частичка души

 

Интересно, что этот тренд привлек внимание к жестовому языку и важности его изучения. То есть происходит популяризация жестового языка благодаря поэзии.

Стихотворение Лины Костенко на жестовом языке: смотрите видео

@sia_krlvts Лина Костенко ?. #fyp #life #рекомендации #жизнь #линакостенко #украинскаяпоэзия #литература #красота #стихи #очиматисказавменілюблю ♬ оригинальный звук - Частичка души

 

К тренду также присоединились профессиональные переводчики на жестовый язык.

Тренд набирает обороты: смотрите видео

@trkmisto Поддерживаем тренды с нашей переводчицей жестового языка? #тркмісто #линакостенко #очиматисказавменилюблю #хмельницкий #жестовамовамова ♬ оригинальный звук - ТРК ГОРОД

 

Поэзия Лины Костенко никого не оставляет равнодушным. Недавно в сети популярность приобрел стихотворение "Первые шаги", который к 95-летию поэтессы читал актер Юрий Фелипенко. К сожалению, 15 июня актер, который служил в рядах полка "Ахиллес" погиб защищая Украину.