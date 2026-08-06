Эта привычка Стива Джобса до сих пор удивляет: он неделями питался только одним продуктом

Имя Стива Джобса обычно ассоциируется с технологиями и революционными гаджетами. Однако основатель Apple был известен не только своими идеями, но и весьма необычным образом жизни.

Одной из его самых странных привычек была строгая диета: в разные периоды жизни Джобс мог неделями питаться только одним продуктом, будучи убежденным, что это полезно для здоровья, пишет The Times of India.

Неделями ел только морковь

Еще в молодости Джобс увлекся фруктотарианством – системой питания, приверженцы которой считают, что основу рациона должны составлять фрукты, ягоды, орехи и некоторые овощи. Впрочем, даже среди фруктотарианцев его привычки считались необычными.

По воспоминаниям биографа Уолтера Айзексона, а также коллег Джобса, он мог несколько недель подряд питаться почти исключительно морковью или одним видом фруктов, например яблоками.

Из-за такой диеты кожа предпринимателя иногда приобретала оранжевый оттенок – это объясняли избытком бета-каротина в организме. Он верил, что такая диета очищает организм. Джобс был убежден, что простая растительная пища помогает организму работать лучше.

Он увлекался различными оздоровительными практиками, экспериментировал с голоданием и верил, что питание может существенно влиять не только на физическое состояние, но и на ясность мышления. Из-за этого он часто резко менял рацион.

Иногда он мог долгое время питаться только яблоками, иногда – морковью или фруктовыми салатами. Такие эксперименты длились годами.

Из-за диеты коллеги не хотели сидеть рядом

С пищевыми привычками связана еще одна известная история. Джобс был убежден, что благодаря фруктовой диете его организм почти не выделяет запахов, поэтому не всегда считал нужным регулярно пользоваться дезодорантом или даже принимать душ.

Из-за этого во время работы в Atari коллеги нередко жаловались на неприятный запах. По воспоминаниям сотрудников, руководство даже перевело Джобса на ночные смены, чтобы он меньше контактировал с командой.

Врачи не одобряли такие эксперименты

Несмотря на популярность различных диет, специалисты неоднократно подчеркивали, что длительное питание одним продуктом не может обеспечить организм всеми необходимыми питательными веществами. Однообразный рацион может привести к дефициту белков, жиров, витаминов и микроэлементов.

Именно поэтому врачи рекомендуют максимально разнообразное питание, даже если человек придерживается растительной диеты.