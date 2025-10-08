Укр Рус
8 октября, 19:39
Уникальную фигурку из Kinder Joy продают за несколько тысяч гривен: как она выглядит

Юрий Семенюк
Основні тези
  • Фигурка Уилла Байерса из Kinder Joy, связана с сериалом "Очень странные дела", продается на OLX за более чем 2 000 гривен.
  • Причиной стала уникальность фигурки.

Многие люди покупают продукции Kinder и часто причиной являются именно фигурки, которые радуют. Однако на некоторых можно и подзаработать.

Коллекционные фигурки продают на платформе OLX и их стоимость составляет более 2 000 гривен. Больше об этом расскажет 24 Канал.

Почему фигурка такая дорогая?

Kider Joy запустил серию новых игрушек по случаю выхода нового сезона культового сериала "Очень странные дела". В частности там есть фигурки любимых персонажей, среди которых Уилл Байерс. В отличие от других фигурок, Уилл довольно редкий и не часто попадается в наборах Kinder Joy.

Поскольку есть те, кто коллекционирует фигурки и готов их покупать, то на спрос нашлось и предложение. Счастливцы, которым удалось найти фигурку Уилла Байерса, продают ее. И за довольно немалую сумму.


Фигурку Уилла можно приобрести за 2 500 гривен / Скриншот


Или же за 2 200 / Скриншот

Когда выйдет новый сезон "Очень странных дел"?

Последний, то есть 5-й сезон культового сериала "Очень странные дела" уже вот-вот будет доступен для просмотра. Как сообщает Netflix, сезон будет состоять из трех частей.

Премьера первой части сезона состоится 27 ноября 2025 года. А вот вторая часть будет доступна с 26 декабря 2025 года.

Финальные эпизоды сериала зрители смогут увидеть уже 1 января 2026 года.

Не только фигурки из Kinder производят фурор

  • 2 октября в Украине в сети ресторанов МакДональдз появились долгожданные Happy Meal с игрушками TinyTAN, которые вдохновлены образами участников южнокорейской группы BTS.

  • Эта кампания продолжается в мире с сентября и это уже не первое сотрудничество сети ресторанов с культовой группой.

  • Предыдущее их сотрудничество увеличило продажи МакДональдза на 40%.