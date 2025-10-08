Многие люди покупают продукции Kinder и часто причиной являются именно фигурки, которые радуют. Однако на некоторых можно и подзаработать.

Коллекционные фигурки продают на платформе OLX и их стоимость составляет более 2 000 гривен. Больше об этом расскажет 24 Канал.

Почему фигурка такая дорогая?

Kider Joy запустил серию новых игрушек по случаю выхода нового сезона культового сериала "Очень странные дела". В частности там есть фигурки любимых персонажей, среди которых Уилл Байерс. В отличие от других фигурок, Уилл довольно редкий и не часто попадается в наборах Kinder Joy.

Поскольку есть те, кто коллекционирует фигурки и готов их покупать, то на спрос нашлось и предложение. Счастливцы, которым удалось найти фигурку Уилла Байерса, продают ее. И за довольно немалую сумму.



Фигурку Уилла можно приобрести за 2 500 гривен / Скриншот



Или же за 2 200 / Скриншот

Когда выйдет новый сезон "Очень странных дел"?

Последний, то есть 5-й сезон культового сериала "Очень странные дела" уже вот-вот будет доступен для просмотра. Как сообщает Netflix, сезон будет состоять из трех частей.

Премьера первой части сезона состоится 27 ноября 2025 года. А вот вторая часть будет доступна с 26 декабря 2025 года.

Финальные эпизоды сериала зрители смогут увидеть уже 1 января 2026 года.

