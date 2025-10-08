Унікальну фігурку з Kinder Joy продають за кілька тисяч гривень: який вигляд вона має
- Фігурка Вілла Баєрса з Kinder Joy, пов'язана з серіалом "Дивні дива", продається на OLX за понад 2 000 гривень.
- Причиною стала унікальність фігурки.
Багато людей купують продукції Kinder і часто причиною є саме фігурки, які радують. Однак на деяких можна і підзаробити.
Колекційні фігурки продають на платформі OLX і їхня вартість становить понад 2 000 гривень. Більше про це розповість 24 Канал.
Цікаво "Звідки вони беруться?": дівчина використала ШІ для пранку над чоловіком і запустила тренд
Чому фігурка така дорога?
Kider Joy запустив серію нових іграшок з нагоди виходу нового сезону культового серіалу "Дивні дива". Зокрема там є фігурки улюблених персонажів, серед яких Вілл Баєрс. На відміну від інших фігурок, Вілл є доволі рідкісним і не часто потрапляється у наборах Kinder Joy.
Оскільки є ті, хто колекціонує фігурки та готовий їх купувати, то на попит знайшлася і пропозиція. Щасливці, яким вдалося знайти фігурку Вілла Баєрса, продають її. І за доволі немалу суму.
Фігурку Вілла можна придбати за 2 500 гривень / Скриншот
Коли вийде новий сезон "Дивних див"?
Останній, тобто 5-й сезон культового серіалу "Дивні дива" вже от-от буде доступний для перегляду. Як повідомляє Netflix, сезон складатиметься з трьох частин.
Прем'єра першої частини сезону відбудеться 27 листопада 2025 року. А ось друга частина буде доступна з 26 грудня 2025 року.
Фінальні епізоди серіалу глядачі зможуть побачити уже 1 січня 2026 року.
Не тільки фігурки з Kinder роблять фурор
2 жовтня в Україні в мережі ресторанів МакДональдз з'явилися довгоочікувані Happy Meal з іграшками TinyTAN, які натхненні образами учасників південнокорейського гурту BTS.
Ця кампанія триває у світі від вересня і це вже не перша співпраця мережі ресторанів з культовим гуртом.
Попередня їхня співпраця збільшила продажі МакДональдзу на 40%.