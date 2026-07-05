Писал голым, нюхал гнилые яблоки, висел вниз головой: самые странные привычки известных писателей

У каждого есть свои ритуалы для продуктивной работы: кто-то не начинает день без кофе, а кто-то включает любимую музыку. Однако некоторые известные писатели шли гораздо дальше. Ради вдохновения они придумывали настолько странные привычки, что сегодня они кажутся почти невероятными.

24 Канал собрал самые интересные творческие ритуалы писателей, чьи книги прославили их на весь мир.

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Нюхал гнилые яблоки, чтобы лучше думать

У немецкого поэта Фридриха Шиллера был необычный способ стимулировать вдохновение. По воспоминаниям его друга Иоганна Вольфганга фон Гете, писатель хранил в ящике письменного стола несколько гнилых яблок. Когда работа не шла, он открывал ящик и вдыхал резкий запах.

Жена Шиллера даже говорила, что он не мог нормально работать без этих яблок. Сам писатель верил, что именно их специфический аромат помогает мозгу работать активнее.

Вычесывала блох у собаки перед работой

Французская писательница Колетт, прославившаяся романами и журналистскими материалами, каждое утро начинала не с письма. Прежде чем сесть за рукопись, она методично вычесывала блох из шерсти своего любимого бульдога.

Только после этого приступала к работе, считая такой ритуал необходимой частью творческого процесса.

Сидони-Габриэль Колетт со своими собаками / Mary Evans Picture Library

Висел вверх ногами

Автор мирового бестселлера "Код да Винчи" Дэн Браун убежден, что лучшие идеи приходят тогда, когда смотришь на мир буквально с другого ракурса.

Писатель использует специальные гравитационные ботинки и несколько минут висит вниз головой. По его словам, именно в этот момент мысли становятся яснее, а сложные сюжетные ходы складываются в единую картину.

Кроме того, каждый час Браун делает перерыв на отжимания, приседания и растяжку.

Снимала номер в отеле, хотя у нее был собственный дом

Американская писательница и поэтесса Майя Энджелоу почти никогда не писала дома. Вместо этого она снимала недорогой номер в отеле, просила убрать со стен картины и любые украшения и работала там с самого утра до обеда.

Писала Энджелоу, лежа поперек кровати, а около одиннадцати часов позволяла себе бокал хереса. Интересно, что в номере она никогда не ночевала – только работала.

Мая Энджелоу во время работы / awritersden.wordpress.com

Прятал собственную одежду

Когда приближались дедлайны, автор "Собора Парижской Богоматери" Виктор Гюго применял радикальный способ борьбы с прокрастинацией. Он приказывал слуге забрать всю его одежду и спрятать ее.

Оказавшись практически без возможности выйти из дома, писатель был вынужден сидеть над рукописью, пока не завершит очередную главу.

Именно так, по преданию, Гюго смог закончить один из своих самых известных романов.

Боялся пятницы и числа 13

Легендарный американский писатель Трумэн Капоте имел множество суеверий. Он никогда не начинал и не заканчивал работу в пятницу, избегал телефонных номеров, сумма цифр которых были равны 13, и не соглашался жить в гостиничном номере с этим числом.

Во время работы Капоте также следил за тем, чтобы в пепельнице не лежало более трех окурков одновременно. Если их становилось больше, он перекладывал лишние в карман.

Трумэн Капоте / Magnum Photos

Написал роман на одном рулоне бумаги

Писатель Джек Керуак создал свой культовый роман "На дороге" в максимально непрерывном ритме. Чтобы не отвлекаться на смену листов, он склеил длинный рулон бумаги длиной около 36 метров и печатал текст без остановок.

По легенде, на написание книги ему понадобилось всего три недели. Именно эта необычная рукопись впоследствии стала одним из символов американской бит-литературы.

Писал стоя

Нобелевский лауреат Эрнест Хемингуэй почти никогда не работал сидя. Он ставил пишущую машинку на высокий стеллаж или полку и писал стоя, а рядом держал карандаши, рукописи и листы с подсчетом слов.

Каждый день он записывал, сколько слов написал, чтобы, как он сам говорил, "не обманывать себя" относительно продуктивности.

Эрнест Хемингуэй пишет стоя / Life

Придумывала убийства в ванне

Агата Кристи признавалась, что лучшие сюжеты детективов приходили к ней во время горячей ванны. Она могла часами лежать в воде, есть яблоки и продумывать будущие преступления и их раскрытие.

Позже писательница шутила, что отказалась от этой привычки только потому, что современные ванны уже не такие удобные, как старые викторианские.

Коллекция шляп против творческого кризиса

Детский писатель Доктор Сьюз имел коллекцию из примерно 300 шляп. Когда вдохновение исчезало, он надевал одну из них и продолжал работать. Иногда писатель даже заставлял гостей или редакторов тоже примерять забавные шляпы, чтобы легче рождались новые идеи.

Доктор Сьюз в одной из своих шляп / drseusart.com