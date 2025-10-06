Серия книг, а затем и фильмов "Сумерки" стала культовой в современной литературе для подростков. Автор романов Стефани Майер – создала действительно незаурядную историю, которая стала важной для многих.

Известно, что она также написала некую историю "Сумерек", однако наоборот. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на видео блогера "Книжная гурманка".

Что известно о новой книге "Сумерек"?

Сначала может показаться, что эта история – произведение фанатов основной серии книг, однако это не так. Новую книгу "Жизнь и смерть" также написала Стефани Майер. В ней герои меняются полами, то есть человеком является мужчина, а женщина – вампиршей.

Фактически, это еще одна попытка переосмыслить историю любви Беллы и Эдварда, однако в несколько нетипичный способ. Эта книга появилась к 10 годовщине выхода первой части истории.

Что известно о книге "Жизнь и смерть": смотрите видео

Кроме этого, это было также попыткой показать другую точку зрения, ведь автору довольно часто упрекают, что Белла – стандартная героиня тропа "дева в беде", которую все спасают, однако Майер отмечает, что это не так и она – просто единственный человек в окружении вампиров.

История, конечно, немного изменилась, однако не существенно.

Что известно о романе "Солнце в полночь"?

Это еще одна книга, которая помогает переосмыслить сюжет "Сумерек". Фактически, это – первая часть, однако все события, описаны с точки зрения Эдварда, говорится в Википедии.

Автор писала эту книгу еще в 2008 году, однако тогда первые 12 глав слили в сеть и она отказалась от этой идеи. Через много лет она вернулась к ней и в 2020 книга таки была издана.

