Этот город в Украине назвали в честь Хрущева: он сам предложил изменить название

В Украине есть город, который за первое десятилетие своего существования трижды менял название. Сначала его назвали в честь советского лидера Никиты Хрущева, затем переименовали в КремГЭС, а позже дали ему название, которое он носит и по сей день.

Речь идет о Светловодске в Кировоградской области. О том, как город трижды менял название и почему сначала его назвали в честь Никиты Хрущева, рассказывает 24 Канал.

Как возник Светловодск

Во время строительства Кременчугской ГЭС и наполнения водохранилища часть населенных пунктов оказалась под водой. В частности, речь идет о Крылове, Новогеоргиевске и Табурище. Их жителей переселяли, а для части людей новым домом стал город, который начали возводить на высоком берегу Днепра.

Где расположен Светловодск: смотрите на карте

Новый населенный пункт строился быстрыми темпами. Он должен был обеспечить жильем переселенцев и работников, необходимых для работы гидроэлектростанции. В 1961 году город получил официальный статус.

Почему город назвали в честь Хрущева

В 1961 году новый город получил название Хрущев. Его назвали в честь Никиты Хрущева, который в то время возглавлял советское руководство.

Однако такое решение противоречило правилу, введенному в СССР по инициативе самого Хрущева: не называть города в честь живых руководителей государства.

Светловодск изначально назывался Хрущев / Фото Светловодского городского краеведческого музея

Летом 1962 года советский лидер во второй раз посетил новый город и выразил недовольство тем, что его назвали в его честь. После этого название решили изменить.

25 октября 1962 года городу официально присвоили название КремГЭС. Оно было сокращением от словосочетания "Кременчугская гидроэлектростанция".

Впоследствии город переименовали в КремГЭС / Фото Светловодского городского краеведческого музея

Так город назывался до 1969 года. Тогда он получил современное название – Светловодск. Новое название объединяет два образа, определяющих историю и географию города: свет, который дает гидроэлектростанция, и воду Кременчугского водохранилища.

Таким образом, за короткое время город прошел путь от названия в честь советского руководителя до промышленной аббревиатуры, а впоследствии получил имя, которое сохранилось до наших дней.