Мовиться про Світловодськ у Кіровоградській області. Як місто тричі змінювало назву та чому спочатку його назвали на честь Микити Хрущова, розповідає 24 Канал.

Як виник Світловодськ

Під час будівництва Кременчуцької ГЕС і заповнення водосховища частина населених пунктів опинилася під водою. Зокрема, йдеться про Крилів, Новогеоргіївськ і Табурище. Їхніх жителів переселяли, а для частини людей новим домом стало місто, яке почали зводити на високому березі Дніпра.

Де розташований Світловодськ: дивіться на карті

Новий населений пункт розбудовували швидкими темпами. Він мав забезпечити житлом переселенців і працівників, необхідних для роботи гідроелектростанції. У 1961 році місто отримало офіційний статус.

Чому місто назвали на честь Хрущова

У 1961 році нове місто отримало назву Хрущов. Її присвятили Микиті Хрущову, який на той час очолював радянське керівництво.

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Однак таке рішення суперечило правилу, запровадженому в СРСР за ініціативи самого Хрущова: не називати міста на честь живих керівників держави.

Світловодськ спочатку мав назву Хрущов / Фото Світловодського міського краєзнавчого музею

Улітку 1962 року радянський лідер удруге відвідав нове місто й висловив невдоволення тим, що його назвали на його честь. Після цього назву вирішили змінити.

25 жовтня 1962 року місту офіційно присвоїли назву КремГЕС. Вона була скороченням від словосполучення "Кременчуцька гідроелектростанція".

Згодом місто перейменували на КремГЕС / Фото Світловодського міського краєзнавчого музею

Так місто називалося до 1969 року. Тоді воно отримало сучасну назву – Світловодськ. Нова назва поєднує два образи, які визначають історію та географію міста: світло, яке дає гідроелектростанція, та воду Кременчуцького водосховища.

Отже, за короткий час місто пройшло шлях від назви на честь радянського керівника до промислової абревіатури, а згодом отримало ім'я, яке збереглося донині.