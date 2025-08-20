В Средневековой Европе животных могли судить, так же как и людей. Одним из самых известных случаев стал процесс, который в 1386 году состоялся во французском городке Фалез, когда местные власти официально приговорили свинью к смертной казни.

За что судили свинью во Франции?

Самый известный случай суда над животным произошел 9 января 1386 года во французском городке Фалез. Тогда молодую свинью задержали за нападение на трехмесячного ребенка в его кроватке. В результате многочисленных укусов младенец умер.

Животное было взято под стражу по подозрению в убийстве и отправлено в тюрьму. Впоследствии состоялся суд, такой же по своей сути, как и те, что вели над подозреваемыми людьми.

Иллюстрация, изображающая свиноматку, которую судят за убийство ребенка / Фото из открытых источников

Суд признал свинью виновной и приговорил к "причинению увечий" с последующей казнью через повешение. В день казни на нее надели жилет и кальсоны и привели к виселице, установленной на рыночной площади.

По свидетельствам историков, именно свиньи чаще всего становились фигурантами таких процессов. Это объясняют тем, что эти животные имели больше свободы передвижения по сравнению с другим скотом. В то же время в Средневековье судили и других животных, среди них были быки, собаки, козы и даже петухи.

Ученые долго пытались объяснить это странное явление. По их мнению, суды над животными возникли в тот момент, когда социум начал наделять некоторых из них моральной свободой воли. В таком случае животные, как и люди, могли нести ответственность за совершенные преступления.

