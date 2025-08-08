Она подала за это в суд на работодателя, ведь убеждает, что из-за этого у нее началась депрессия. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на dailymail.co.uk.

Почему женщина решила подать в суд?

59-летняя Лоранс Ван Вассенхове подала иск в суд против компании Orange, где работала с 1993 года. Она находилась на определенной должности в этой компании, однако по сути ничего не делала и получала зарплату. Она обвиняет работодателя в принудительной бездеятельности.

Женщина утверждает, что ее умышленно ограничили в задачах и контактах с людьми на работе. По ее слова, это стало причиной развития депрессии.



Женщина подала иск на работодателя / Фото Pexels

Она пришла на работу и успела проработать совсем недолго когда у нее развилась эпилепсия и паралич. Из-за этого ей изменили должность – она стала секретаршей. Еще чуть позже ее перевели в резерв.

По словам женщины, она чувствовала себя так будто не существовала. Среди других требований в иске она отметила, что хочет получить полноценную работу.

