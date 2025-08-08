Вона подала за це в суд на роботодавця, адже переконує, що через це в неї почалась депресія. Про це пише 24 Канал із посиланням на dailymail.co.uk.

Дивіться також Як ШІ вплине на ринок праці: експерт пояснив, чому вважає поширену думку "нісенітницею"

Чому жінка вирішила подати в суд?

59-річна Лоранс Ван Вассенхове подала позив до суду проти компанії Orange, де працювала з 1993 року. Вона перебувала на певній посаді у цій компанії, проте по суті нічого не робила та отримувала зарплату. Вона звинувачує роботодавця у примусовій бездіяльності.

Жінка стверджує, що її умисно обмежили у завданнях та контактах із людьми на роботі. За її слова, це стало причиною розвитку депресії.



Жінка подала позов на роботодавця / Фото Pexels

Вона прийшла на роботу та встигла пропрацювати зовсім недовго коли у неї розвинулась епілепсія та параліч. Через це їй змінили посаду – вона стала секретаркою. Ще трохи згодом її перевели у резерв.

За словами жінки, вона почувалась так ніби не існувала. Серед інших вимог у позові вона зазначила, що хоче отримати повноцінну роботу.

До слова, чоловік з Ванкувера заробляє понад 170 тисяч доларів на рік, працюючи на дещо небезпечній роботі. Його погодинна ставка становить 34 фунти стерлінгів (44,5 долара), а додатковий дохід він отримує, працюючи понаднормово.