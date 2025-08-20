У Середньовічній Європі тварин могли судити, так само як і людей. Одним із найвідоміших випадків став процес, який у 1386 році відбувся у французькому містечку Фалез, коли місцева влада офіційно засудила свиню до смертної кари.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Ancient Origins.

За що судили свиню у Франції?

Найвідоміший випадок суду над твариною стався 9 січня 1386 року у французькому містечку Фалез. Тоді молоду свиню затримали за напад на тримісячну дитину в її ліжечку. Унаслідок численних укусів немовля померло.

Тварину було взято під варту за підозрою в убивстві й відправлено до в’язниці. Згодом відбувся суд, такий же за своєю суттю, як і ті, що вели над підозрюваними людьми.

Ілюстрація, що зображує свиноматку, яку судять за вбивство дитини / Фото з відкритих джерел

Суд визнав свиню винною та засудив до "заподіяння каліцтв" з наступною карою через повішення. У день страти на неї вдягнули жилет і кальсони та привели до шибениці, встановленої на ринковій площі.

За свідченнями істориків, саме свині найчастіше ставали фігурантами таких процесів. Це пояснюють тим, що ці тварини мали більше свободи пересування порівняно з іншою худобою. Водночас у Середньовіччі судили й інших тварин, серед них були бики, собаки, кози та навіть півні.

Вчені довго намагалися пояснити це дивне явище. На їхню думку, суди над тваринами виникли в той момент, коли соціум почав наділяти деяких із них моральною свободою волі. У такому разі тварини, як і люди, могли нести відповідальність за скоєні злочини.

