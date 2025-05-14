Святославу Вакарчуку – 50: 3 малоизвестные песни "Океана Эльзы", которые стоит добавить в плейлист

14 мая 50-летний юбилей празднует Святослав Вакарчук – певец, продюсер, автор песен, бывший народный депутат Верховной рады и фронтмен группы "Океан Эльзы". Уже более 30 лет он занимается музыкой.

Святослав Вакарчук и группа "Океан Эльзы" известны бессмертными хитами "Без бою", "На небе", "Вставай", "911" и др. Ко дню рождения певца 24 Канал подготовил подборку из трех малоизвестных хитов группы "Океана Эльзы", которые стоит добавить в плейлист фанатам группы.

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Малоизвестные хиты "Океана Эльзы"

За время существования группа выпустила 11 студийных альбомов. Первым был альбом "Там, где нас нет" в 1998 году. Там, в частности, появилась одна из первых англоязычных композиций "Океана Эльзы".

"Океан Эльзы" – Long Time Ago: смотрите видео

В 2000 году группа выпустила альбом "Янанебибув", большинство песен из которого стали культовыми хитами и имеют миллионы прослушиваний. Однако не заслуженно мало внимания получила песня "Фиалки", которая звучит как настоящий музыкальный боевик.

"Океан Эльзы" – "Фиалки": смотрите видео

В 2007 году вышел шестой альбом "Океана Эльзы" – "Міра". Одна из баллад из этого альбома, а именно "Пташка" получила мало внимания и группа редко исполняет ее на концертах, хотя по чувственности песня не уступает другим известным хитам.

"Океан Эльзы" – "Пташка": смотрите видео

Группа до сих пор выпускает песни, которые становятся хитами. Например, прошлой зимой "Океан Эльзы" презентовал песню "Як ніколи", которая стала хитом в TikTok, а на YouTube клип собрал более 4,5 миллионов просмотров.