Тайный брак, который скрывали на протяжении веков: кто на самом деле управлял Францией вместо Людовика XIV

Она воспитывала внебрачных детей короля, наблюдала за придворными интригами и постепенно завоевала доверие самого могущественного человека Франции. А впоследствии стала его тайной женой – без короны, пышной свадьбы и официального признания королевой.

Это история Франсуазы д'Обинье, маркизы де Ментенон, которая прошла путь от нелегкого детства до жизни рядом с Людовиком XIV, известным как Король-Солнце. Их брак держали в тайне, но ее влияние на короля и Версальский двор было огромным, пишет 24 Канал.

От бедной вдовы до Версаля

Франсуаза родилась в 1635 году в тюрьме: ее отец оказался там из-за долгов. Детство будущей фаворитки короля было нелегким, а первый брак с писателем Полем Скарроном не сделал ее богатой.

После его смерти Франсуаза осталась вдовой с долгами, но завела полезные знакомства во французском высшем обществе.

Именно эти связи изменили ее жизнь. В 1669 году маркиза де Монтеспан, официальная фаворитка Людовика XIV, поручила Франсуазе воспитание своих детей от короля. Так гувернантка получила возможность регулярно видеться с монархом.

Сначала Людовик не слишком ею восхищался. Однако со временем начал ценить ее ум, сдержанность и умение выслушать.

В 1675 году Франсуаза приобрела поместье Ментенон и стала маркизой де Ментенон. Ее положение при дворе все больше укреплялось.

Тайная свадьба с Королем-Солнцем

Переломным моментом стала смерть королевы Марии-Терезии в 1683 году. Уже в октябре того же года Людовик XIV тайно женился на Ментенон. Церемония состоялась ночью, без пышных торжеств и публичного объявления.

Из-за ее происхождения и политических обстоятельств Франсуаза не стала официальной королевой Франции. Для придворных это означало изменение правил игры.

Женщина, которая когда-то воспитывала внебрачных детей монарха, теперь была его женой и ближайшим доверенным лицом. Людовик ежедневно навещал ее покои, где работал и встречался с министрами.

Как она изменила жизнь при дворе?

Ментенон оказывала значительное влияние на повседневную жизнь короля и атмосферу Версаля. При ней двор постепенно стал более сдержанным и религиозным, а развлечения, которые ранее сопровождали правление Людовика, отошли на второй план.

Одним из важнейших ее проектов стала школа в Сен-Сире для девушек из обедневших дворянских семей. Там они могли получить образование, недоступное многим женщинам того времени. Это учреждение стало делом, которому Ментенон посвятила значительную часть своей жизни.

Когда Людовик XIV умер в 1715 году, Ментенон уже отошла от придворной жизни и поселилась в Сен-Сире. Она умерла в 1719 году, оставив после себя неоднозначную репутацию: одни видели в ней мудрую спутницу короля, другие – амбициозную женщину, получившую слишком много власти.