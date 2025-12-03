Здесь каждый может стать Николаем для ребенка: в Threads набирает обороты трогательный тренд

Украинский блогер и соучредитель CHER'17 Таня Парфильева запустила в Threads благотворительную инициативу. В ней каждый может написать желание своего ребенка прямо в комментариях, а неравнодушные пользователи берут на себя роль тайного Николая и осуществляют мечты малышей.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию Тани Парфильевой в Threads.

Что известно об инициативе Тани Парфильевой?

Таня Парфильева запустила в Threads Тайного Николая, в рамках которой каждый желающий может написать желание своего ребенка и, возможно, оно осуществится уже в этом декабре.

Таня Парфильева запустила трогательную инициативу в Threads / Скриншот

Формат максимально прост: в комментариях под сообщением родители оставляют желание своих детей (желательно с фото и с реального аккаунта), а те, кто хочет помочь, выбирают, кому станут Николайчиком и купят подарок.

К инициативе уже присоединились сотни людей. В комментариях можно встретить самые разнообразные просьбы: от мечтаний об игрушках до более практичных пожеланий.

Примеры комментариев под сообщением Парфильевой / Скриншоты

Особенно трогают скромные праздничные мечты детей украинских защитников, которые погибли на фронте.

Когда украинцы отмечают День Святого Николая?

По действующему церковному календарю, в 2025 году День Святого Николая будут праздновать 6 декабря. Именно в этот день церковь чтит Святителя Николая – архиепископа Мир Ликийских и чудотворца.

Заметим, что ранее этот праздник приходился на 19 декабря, однако в 2023 году ПЦУ и УГКЦ перешли на новоюлианский календарь. Он считается совершеннее юлианского и точнее григорианского.

В результате перехода на "новый" стиль все "непереходные" церковные праздники сместились на 13 дней, поэтому некоторые украинцы до сих пор могут путать даты отдельных праздников.

