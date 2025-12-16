Мог никогда не стать актером: какую профессию едва не выбрал Тарас Цимбалюк

Сегодня Тарас Цимбалюк известен как один из самых популярных украинских актеров. Однако его жизненный путь мог сложиться совсем иначе.

Кем мог стать Тарас Цимбалюк, если бы не выбрал актерство?

В детстве Тарас Цимбалюк занимался бальными танцами, дзюдо и боксом. Уже в старших классах Цимбалюк все больше тянулся к сцене и творчеству. Увлекшись КВН он даже задумался о профессии юмориста.

Вполне вероятно, что сегодня Цимбалюк мог бы выступать на сцене как комик, но отец посоветовал выбрать направление с более широкими возможностями и начать учиться в театральном институте.

Кроме того, до популярности Цимбалюк участвовал в модных показах, снимался в массовке, а некоторое время даже работал кальянщиком.

Каким был дебют Цымбалюка в кино?

Как пишет англоязычный биографический ресурс Golden, в 2011 году Цимбалюк впервые появился на экране в сериале "Дневники темного", где сыграл второстепенную роль. Это появление на экране стало началом его профессиональной карьеры в кино и телевидении.

Отмечается, что в начале актерской карьеры Цимбалюк часто носил выбритую голову и исполнял роли бандитов и охранников.

Уже впоследствии актер получил заметные роли в сериалах и фильмах, которые сделали его одним из самых узнаваемых украинских актеров современности.

За съемки в каком сериале Цимбалюк получил самый большой гонорар?