Хиты, которые мы слушаем до сих пор: лучшие песни "Территории А", покорившие 90-е

В середине 90-х в Украине появилась первая масштабная музыкальная программа "Территория А". Десятки исполнителей получили шанс заявить о себе, а некоторые из их песен стали настоящей классикой.

"Территория А" не просто открыла новых звезд, но и заложила фундамент для украинской поп-музыки. 24 Канал рассказывает о самых популярных хитах, которые звучали в телевизионной программе.

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Что известно о "Территории А"

"Территория А" - это первая в Украине телевизионная программа, посвященная исключительно украинской популярной музыке. Она выходила в эфир с 1995 до 2000 года на телеканале ICTV и сыграла значительную роль в становлении украинской эстрады 90-х.

Это был первый украинский музыкальный хит-парад, где зрители еженедельно могли голосовать за любимые песни.

Именно благодаря "Территории А" популярность получили Александр Пономарев, Ирина Билык, ТНМК, ВВ, Скрябин, Катя Бужинская, Мария Бурмака, Друга Рика и многие другие.

Кроме того, программа очень выделялась среди других на телевидении, ведь в 90-х медиапространство было перенасыщено русскоязычным контентом, а "Территория А" стала площадкой для украиноязычной музыки.

Также программа имела молодежный, современный стиль и формировала новую украинскую культуру.

Впоследствии из-за финансовых трудностей и изменение медиаполитики "Территорию А" закрыли, но ее вклад в развитие украинской музыки трудно переоценить.

Какие песни "Территории А" были лучшими

Аква Вита – "А теперь все иначе"

Романтический хит, ставший символом изменений в жизни и отношениях. Песня соединила лирический текст и танцевальное звучание, сделав группу одним из самых известных в 90-х.

"А теперь все иначе": смотрите клип

Шао? Бао! – "Купила мама коника"

Легкая и веселая песня, внесшая в украинскую музыку атмосферу праздника и детской беззаботности. Покорила слушателей своим оригинальным и юмористическим текстом.

"Купила мама коника": смотрите клип

Океан Эльзы – "Там, де нас нема"

Одна из первых и самых известных песен группы, которая стала культовой. Глубокий смысл, проникновенный вокал Святослава Вакарчука и меланхоличная атмосфера сделали ее настоящим хитом.

"Там, де нас нема": смотрите клип

Вопли Видоплясова – "Весна"

Песня, что дарит заряд энергии и радости. Ее драйвовый мотив и культовый припев сделали ее неотъемлемой частью весеннего настроения для нескольких поколений.

"Весна": смотрите клип

Виктор Павлик – "Ни обещаний, ни прощений"

Культовая песня о неразделенной любви, которая стала одной из самых известных украинских песен конца 90-х. Ее нежный и одновременно болезненный текст остается актуальным для многих и сегодня.

"Ни обещаний, ни прощений": смотрите видео