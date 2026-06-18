Из СССР на Запад: в чём заключается феномен тетриса и при чём здесь политика

18 июня во всём мире отмечают День Тетриса. Эта игра в своё время стала довольно популярной, а СССР даже пытался с её помощью изменить отношение Запада. Создал её советский программист Алексей Пажитнов, а идея для этого возникла после увлечения головоломкой "пентомино", где нужно было складывать фигуры из геометрических элементов.

Как тетрис вышел за пределы СССР и почему стал одной из самых известных игр в мире, рассказывает 24 Канал.

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Когда появился тетрис и для чего

Тетрис появился в 1984 году, а работал над ним советский программист Алексей Пажитнов, который трудился в Вычислительном центре Академии наук СССР в Москве, говорится на сайте Tetris.

Само название игры происходит от греческого слова "тетра" (то есть 4) и слова "теннис", любимого вида спорта Пажитнова. Интересно, что музыкальное сопровождение в игре было создано под русскую народную песню "Коробушка".

Как играть в тетрис: нужно перемещать различные фигуры, составленные из квадратных блоков. Они должны образовывать цельную горизонтальную линию. Также фигуры можно поворачивать, чтобы они поместились среди других уже размещенных фигур.

Как известно, первую версию тетриса запустили на советском компьютере "Электроника-60". Но были определённые технические ограничения: фигуры в игре состояли из обычных текстовых символов.

Впрочем, это не помешало популярности игры: ведь за несколько недель она уже была установлена на многих компьютерах в Москве, а затем распространилась по всему Советскому Союзу.

Самое интересное в создании игры то, что ей удалось выйти за пределы СССР. Дело в том, что это произошло как раз в период так называемой Перестройки, когда пытались изменить отношение западных стран к Советскому Союзу.

И казалось, что игра должна была стать одним из инструментов, способствующих этому. Поэтому уже в 1986 году игра попала в Венгрию, где о ней узнали в компании Microsoft.

Впрочем, на самом деле распространять игру начала компания Nintendo. Самое ироничное в том, что это происходило под слоганами вроде "Из России с любовью" и "Из России с радостью", о чём упоминается в работе "Из России с радостью!": "Тетрис, Коробейники и радиоигры" Дани Планк-Бласко из Университета штата Огайо.

А поскольку в СССР не было частной собственности, Пажитнов не получал прибыли от игры. Его авторское право распространялось лишь на сохранение авторства. Все средства получало советское предприятие "Электроноргтехника".

Обратите внимание! Игра "Тетрис" бесконечна, то есть в ней не запрограммирована победа. Но в 2024 году подросток из США Уиллис Гибсон смог победить советскую игру. Он дошёл до 157 уровня, а после этого код выдал ошибку, и игра остановилась.