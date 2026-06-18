Як тетріс потрапив за межі СРСР та чому став однією із найвідоміших ігор у світі, розповідає 24 Канал.

Читайте також Без цього не стати сценаристом: яка дивна вимога є в Голлівуді й до чого тут друкарська машинка

Коли з'явився тетріс і для чого

Тетріс з'явився у 1984 році, а працював над ним радянський програміст Олексій Пажитнов, який працював в Обчислювальному центрі Академії наук СРСР у Москві, йдеться на сайті Tetris.

Сама назва гри походить від грецького слова "тетра" (тобто 4) та слова "теніс", улюбленого виду спорту Пажитнова. Цікаво, що музичний супровід у грі здійснювався під російську народну пісню "Коробушка".

Як грати у тетріс: потрібно скеровувати фігури різні, які були створені з квадратних блоків. Вони мають утворити єдину горизонтальну лінію. Також фігури можна обертати, аби вони помістилися серед інших вже розміщених фігур.

Як відомо, першу версію тетрісу запустили на радянському комп'ютері "Електроніка-60". Але були певні технічні обмеження: фігури в грі складалися зі звичайних текстових символів.

Втім це не завадило популярності, адже за декілька тижнів гра була вже встановлена на багатьох комп'ютерах у Москві, а потім поширилася по всьому Радянському союзу.

Найцікавіша частина у створені гри є те, що їй вдалося потрапити за межі СРСР. Річ у тім, що це відбулося якраз у період так званої Перебудови, коли намагалися змінити ставлення західних країн до Радянського союзу.

І виглядало так, що гра мала стати одним із інструментів, який цьому сприятиме. Тому вже у 1986 році гра потрапила до Угорщини, де про неї дізналися в компанії Microsoft.

Втім насправді розповсюджувати гру почала компанія Nintendo. Найіронічніше те, що це відбувалося зі слоганами, як-от "З Росії з любов'ю" та "З Росії з втіхою", згадується в праці "З Росії з втіхою!": Тетріс, Коробейники та радіо-ігри" Дани Планк-Бласко з Університету штату Огайо.

А через те, що в СРСР не було приватної власності, то прибуток від гри Пажитнов не отримував. Його авторське право поширювалося лише на збереження авторства. Всі ж кошти отримувало радянське підприємство "Електроноргтехніка".

Зауважте! Гра "Тетріс" є нескінченною, тобто в ній не запрограмовано перемоги. Але у 2024 році підліток з США Віліс Гібсон зміг перемогти радянську гру. Він дійшов до 157 рівня, а після цього код видав помилку і гра зупинилася.