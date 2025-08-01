В мире набирает обороты новый тренд на так называемые "тихие отпуска". Многие работники боятся просить официальный отпуск и едут на отдых тайком, прихватив рабочие гаджеты.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет американской исследовательской компании Harris Poll.

Смотрите также Парень без опыта стал директором и зарабатывает 150 тысяч долларов: что он придумал в резюме

Что известно о "тихих отпусках"?

Все больше работников избегают оформления официального отпуска и отправляются на отдых тайком. Они берут с собой рабочие телефоны и ноутбуки, чтобы создавать впечатление присутствия на работе: отписываются на письма и общаются в чатах.

В отчете исследовательской компании отмечается, что к такому "тихому отпуску" прибегают 28% работников.

Многие работники начали прибегать к "тихому отпуску" / Фото Unsplash

Чаще всего это практикуют миллениалы – 4 из 10 представителей поколения уезжают в отпуск, не сообщая об этом руководству. Однако это не свидетельствует об их равнодушном отношении к работе. На самом деле большинство боится, что им откажут в отпуске или посчитают их недостаточно загруженными.

Среди зумеров и представителей поколения Х уровень сторонников такого отдыха меньше – в "тихий отпуск" уходили 24%. Такие данные привел вице-президент по кадрам в технологической компании TELUS International Альберт Галарза.

Он также отметил другие тревожные тенденции:

78% сотрудников не используют все дни оплачиваемого отпуска, потому что боятся негативных последствий;

49% признаются, что волнуются, когда просят руководство разрешить им уйти на отдых;

43% испытывают дискомфорт из-за того, что их отсутствие может создать дополнительную нагрузку на коллег.

Почему работники боятся брать отпуск?

Платформа LiveCareer зафиксировала похожие опасения относительно отпусков в рамках собственного исследования. Согласно опросу 59% работников в США испытывают тревогу, когда берут отпуск.

Главной причиной этого они называют нездоровую рабочую культуру в компании. Треть сотрудников отметила, что чувствует давление, которое не позволяет воспользоваться всеми днями отпуска. 9% вообще заявили, что руководство прямо отказывает им в отдыхе.

Многие работники боятся брать отпуск / Фото Unsplash

Кроме внешнего давления, у многих работников есть и собственные страхи, связанные с отпуском:

во время их отсутствия накопится много невыполненной работы;

они могут пропустить карьерные возможности;

их будут воспринимать как менее преданных делу.

Также 20% работников признались, что реже берут отпуска, если видят, что руководители сами почти не отдыхают. Несмотря на то, что 45% имеют возможность брать не менее двух недель отпуска в год, 80% ограничиваются одной неделей или даже меньше.

Значительная часть работников ограничивают себя в отпуске / Фото Unsplash

Также около половины опрошенных отмечают, что им трудно взять отпуск из-за чрезмерной нагрузки.

Чтобы иметь возможность спокойно отдыхать, работники хотят иметь лучшую финансовую стабильность, больше дней оплачиваемого отпуска, замену на время их отсутствия, дни для поддержания ментального здоровья среди льгот, поддержку со стороны руководителей и менеджеров, меньший страх сокращений и более четкие корпоративные политики в отношении отпусков.

К слову, ранее мы рассказывали о новой культуре телефонных разговоров у молодежи. В частности, представители поколения Z все реже говорят привычное "алло".