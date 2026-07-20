Забытый хит 1996 года неожиданно вновь стал популярным: TikTok подарил ему вторую жизнь

Спустя почти 30 лет после выхода песня "Time Marches On" американского кантри-исполнителя Трейси Лоуренса вновь набирает популярность. Вторую жизнь этому хиту подарил TikTok.

Во время празднования 51-го дня рождения Джейми Джонсона, которое состоялось 14 июля в Grand Ole Opry, он вместе с 58-летним Трейси Лоуренсом исполнил песню "Time Marches On". Праздничный концерт также стал частью программы Summer of the Century, посвященной 100-летию легендарной концертной площадки, пишет Parade.

Что известно о песне "Time Marches On"?

Песня "Time Marches On" рассказывает историю обычной семьи, которая стареет с течением десятилетий, и ярко описывает, как жизнь меняется со временем. В тексте также упоминаются культовые композиции "Kaw-Liga" Хенка Уильямса и "Like a Rolling Stone" Боба Дилана.

В последние годы композиция вновь стала популярной после того, как ремикс со строчкой "Smokes a lot of dope" стал вирусным в TikTok. В одном из видео пользователи в юмористической манере обыграли именно эту фразу, благодаря чему композиция получила новую волну популярности.

Ремикс на песню "Time Marches On": смотрите видео

Во время выступления в Grand Ole Opry Джонсон и Лоуренс поддержали тренд и в последнем куплете исполнили именно вирусную версию этой строчки.

Песня "Time Marches On" вышла 18 марта 1996 года в одноименном альбоме Лоуренса. Она стала самым большим и самым продолжительным хитом в карьере певца, возглавив чарт Billboard Hot Country Singles & Tracks, где продержалась три недели подряд.

Трейси Лоуренс – "Time Marches On": смотрите видео

Впоследствии Лоуренс объяснил, что записал песню из-за ее "шокового эффекта". В интервью Whiskey Riff он рассказал, что был убежден в том, что композиция благодаря своему необычному тексту либо станет огромным хитом, либо полностью провалится.