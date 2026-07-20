Під час святкування 51-го дня народження Джеймі Джонсона, яке відбулося 14 липня у Grand Ole Opry, він разом із 58-річним Трейсі Лоуренсом виконав "Time Marches On". Святковий концерт також став частиною програми Summer of the Century, присвяченої 100-річчю легендарного концертного майданчика, пише Parade.

Що відомо про пісню "Time Marches On"?

Пісня "Time Marches On" розповідає історію звичайної родини, яка старіє з плином десятиліть, та яскраво описується, як життя змінюється з часом. У тексті також згадуються культові композиції "Kaw-Liga" Хенка Вільямса та "Like a Rolling Stone" Боба Ділана.

Останніми роками композиція знову стала популярною після того, як ремікс із рядком "Smokes a lot of dope" став вірусним у TikTok. В одному з відео користувачі в гумористичній манері обіграли саме цю фразу, завдяки чому композиція отримала нову хвилю популярності.

Ремікс на пісню "Time Marches On": дивіться відео

Під час виступу у Grand Ole Opry Джонсон і Лоуренс підтримали тренд і в останньому куплеті виконали саме вірусну версію рядка.

Пісня "Time Marches On" вийшла 18 березня 1996 року в однойменному альбомі Лоуренса. Вона стала найбільшим і найтривалішим хітом у кар'єрі співака, очоливши чарт Billboard Hot Country Singles & Tracks, де протрималася три тижні поспіль.

Трейсі Лоуренс – "Time Marches On": дивіться відео

Згодом Лоуренс пояснив, що записав пісню через її "шоковий ефект". В інтерв'ю Whiskey Riff він розповів, що був переконаний у тому, що композиція завдяки своєму незвичному тексту або стане величезним хітом, або повністю провалиться.