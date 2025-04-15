Оркестр играл даже после аварии, а катастрофу предсказали: 7 удивительных фактов о "Титанике"

113 лет назад, 15 апреля 1912 года, произошло одно из самых трагических событий в истории судоходства – именно в эту ночь легендарный лайнер "Титаник". Несмотря на статус "непотопляемого" судна, трагедия унесла жизни почти 1500 человек.

"Титаник" стал символом человеческой самоуверенности, технического прогресса и одновременно – мучительного урока. 24 Канал рассказывает о 7 малоизвестных, но действительно впечатляющих фактов о легендарном лайнере.

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Строительство "Титаника" продолжалось три года

"Титаник" строили почти три года в специально возведенном доке. 90% его длины имело двойное дно, а трюмы были разделены на водонепроницаемые отсеки, что должно было защитить судно в случае повреждений. Поэтому корабль считали практически непотопляемым.

Кроме "Титаника" было построено два почти таких же корабля, которые минимально уступали ему в размерах - "Олимпик" и "Британник". Первый прослужил до 1935 года, а второй был торпедирован немецкой подводной лодкой в 1916 году.

"Титаник" / Фото Wikipedia

Капитан проигнорировал предупреждение об айсбергах

Перед столкновением с айсбергом капитан получил целых семь предупреждений об опасности. Несмотря на это, лайнер продолжал двигаться на полной скорости, хотя ночь была темной и видимость – нулевой. По одной из версий, руководство компании требовало пересечь Атлантику как можно быстрее.

После трагедии была создана международная система наблюдения за айсбергами – она работает до сих пор, и подобных катастроф с тех пор не случалось.

Катастрофу "Титаника" загадочно предсказали в романе

В 1898 году, за 14 лет до реальной трагедии, писатель Морган Робертсон опубликовал роман "Тщетность", в котором описал гибель гигантского судна под названием "Титан".

Судно также столкнулось с айсбергом и затонуло из-за нехватки спасательных шлюпок. Подробности в книге удивительно точно совпадают с реальными событиями – вплоть до количества жертв и приблизительных координат катастрофы.

Роман "Тщетность" / Фото book-shelf.pk

Оркестр играл до последнего

Более двух часов после аварии оркестр на палубе продолжал играть, пытаясь успокоить пассажиров. В то же время до сих пор идут споры, какая именно мелодия звучала последней: некоторые очевидцы вспоминали гимн "Ближе к тебе, Господи" (впоследствии, именно она звучала в фильме "Титаник" Джеймса Кэмерона), другие – регтайм.

Радист Гарольд Брайд утверждал, что слышал песню "Осень" перед тем, как покинул палубу. Его показания считаются самыми надежными – ведь все музыканты погибли вместе с кораблем.

"Ближе, мой Боже, к Тебе" звучала в фильме "Титаник": смотрите видео

Всех пассажиров можно было спасти

На борту "Титаника" было всего 20 шлюпок – этого хватало лишь для половины пассажиров и экипажа. Изначально планировалось установить 48 шлюпок, однако судовладельцы решили уменьшить их количество, чтобы сохранить эстетику лайнера. Они считали, что корабль все равно невозможно потопить.

Над лайнером нависло предчувствие неотвратимого

Незадолго до рейса примерно 50 человек отказались от поездки, хоть и потеряли из-за этого большие деньги, ведь билеты на "Титаник" стоили немало. Некоторые из них говорили о странном предчувствии.

Даже астрологи и экстрасенсы не советовали своим клиентам отправляться в путешествие именно этим лайнером. Исследователи до сих пор говорят, что над "Титаником" с самого начала будто висела зловещая тень.

Обломки "Титаника" нашли только через 73 года

Корабль затонул в ночь на 15 апреля 1912 года, а его остатки обнаружили только 1 сентября 1985 года – на глубине 3800 метров в Северной Атлантике. Экспедицию возглавил исследователь Роберт Баллард.

Выяснилось, что лайнер раскололся пополам – части судна лежали на расстоянии 600 метров друг от друга. Со дна удалось поднять много артефактов – от посуды и мебели до личных вещей пассажиров.

Обломки "Титаника" / Фото Magellan