Оказывается, участники ТНМК в свое время работали над украинской версией культовой заставки из детства. Фагот тогда исполнил песню, а Фоззи адаптировал текст.

Как ТНМК присоединились к адаптации культового мультсериала?

Мало кто знает, но участники группы "Танок на майдане Конго" ранее присоединились к локализации заставки любимого мультсериала многих украинцев – "КитПес".

Как выяснилось, именно Фагот исполнил вокальную партию в украинской версии заставки, а Фоззи адаптировал текст.

Заставка к мультсериалу "КитПес": смотрите видео

Таким образом культовая мелодия из 2000-х получила украинское звучание.

Что известно о мультсериале "КитПес"?

Мультсериал "КитПес" вышел на телеканале Nickelodeon в 1998 году и быстро получил популярность среди детской аудитории.

Сюжет рассказывает о необычном персонаже с телом, где с одной стороны – кот, а с другой – пес. Интересным является то, что они абсолютно разные по характерам. Поэтому герои постоянно попадают в забавные и абсурдные ситуации.

Мультсериал насчитывает 4 сезона и 68 эпизодов, а также полнометражный телефильм "КотПес и большая родительская тайна".

К слову, ТНМК в 2004 году записали несколько своих песен на французском языке. Так группа готовилась к туру по Франции.