Сообщает 24 Канал со ссылкой на видео пользователя @ruslanliach в TikTok.

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Какие украинские артисты пели на иностранных языках

Так, в 2002 году Ирина Билык после успешной карьеры в Украине решила попробовать себя в Польше и записала там полноценный альбом на польском языке. Это стало неожиданным шагом, ведь многие украинские артисты того времени вместо этого выбирали российский рынок.

Ирина Билык исполняет песню на польском языке: смотрите видео

Еще один пример – ТНМК. В 2004 году группа готовилась к туру по Франции и записала несколько франкоязычных версий своих песен. Это был нетипичный, но яркий эксперимент.

ТНМК исполняют песню на французском: смотрите видео

Англоязычные треки в те годы тоже не были редкостью. В частности, Александр Пономарев исполнял песни на английском, а на сцене уже выступали группы ориентированные на иностранный рынок, например, Stereolizza и Aesthetic Education.

К слову, мало кто знает, но Виктор Павлик начал карьеру в 1992 году как солист группы "Анна Мария". Заметим, что в 1994 году коллектив назвали самым популярным поп-группой Украины.