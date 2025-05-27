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Які українські артисти співали іноземними мовами

Так, у 2002 році Ірина Білик після успішної кар’єри в Україні вирішила спробувати себе в Польщі і записала там повноцінний альбом польською мовою. Це стало несподіваним кроком, адже багато українських артистів того часу натомість обирали російський ринок.

Ірина Білик виконує пісню польською мовою: дивіться відео

Ще один приклад – ТНМК. У 2004 році гурт готувався до туру Францією і записав кілька франкомовних версій своїх пісень. Це був нетиповий, але яскравий експеримент.

ТНМК виконують пісню французькою: дивіться відео

Англомовні треки в ті роки теж не були рідкістю. Зокрема, Олександр Пономарьов виконував пісні англійською, а на сцені вже виступали гурти орієнтовані на іноземний ринок, наприклад, Stereolizza та Aesthetic Education.

До слова, мало хто знає, але Віктор Павлік почав кар'єру у 1992 році як соліст гурту "Анна Марія". Зауважимо, що у 1994 році колектив назвали найпопулярнішим попгуртом України.