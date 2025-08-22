Виявляється, учасники ТНМК свого часу працювали над українською версією культової заставки з дитинства. Фагот тоді виконав пісню, а Фоззі адаптував текст.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на ТНМК.

Як ТНМК долучилися до адаптації культового мультсеріалу?

Мало хто знає, але учасники гурту "Танок на майдані Конґо" раніше долучилися до локалізації заставки улюбленого мультсеріалу багатьох українців – "КітПес".

Як з’ясувалося, саме Фагот виконав вокальну партію в українській версії заставки, а Фоззі адаптував текст.

Заставка до мультсеріалу "КітПес": дивіться відео

Таким чином культова мелодія з 2000-х отримала українське звучання.

Що відомо про мультсеріал "КітПес"?

Мультсеріал "КітПес" вийшов у на телеканалі Nickelodeon 1998 році та швидко здобув популярність серед дитячої аудиторії.

Сюжет розповідає про незвичайного персонажа з тілом, де з одного боку – кіт, а з іншого – пес. Цікавим є те, що вони абсолютно різні за характерами. Через це герої постійно потрапляють у кумедні та абсурдні ситуації.

Мультсеріал налічує 4 сезони та 68 епізодів, а також повнометражний телефільм "КітПес і велика батьківська таємниця".

До слова, ТНМК у 2004 році записали кілька своїх пісень французькою мовою. Так гурт готувався до туру Францією.