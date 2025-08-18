Сообщает 24 Канал со ссылкой на видео блогера Руслана Ляча в TikTok.

Что известно о совместной песне Тины Кароль и Snoop Dogg?

Не все знают, но украинская певица Тина Кароль имеет совместную песню с легендарным американским рэпером Snoop Dogg. Трек Blow Your Mind вышел еще в 2020 году совместно с исполнителем Luca Dayz.

Luca Dayz Feat. Snoop Dogg, Tina Karol & LOE – Blow Your Mind: смотрите видео

На то время Кароль сотрудничала с американским лейблом Bentley Records, который и позволил реализовать эту неожиданную коллаборацию.

Интересно, что одним из авторов музыки значится украинский саунд-продюсер M1SHKA. В 2023 году он получил престижную премию "Грэмми" за работу над двумя песнями для испанской певицы Rosalía.

Заметим, что в песне Тина Кароль экспериментирует со стилем R&B, что нетипично для нее.