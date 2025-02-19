Песня Tommy Cash для Евровидения вирусится в тиктоке: о чем она и что с ней не так

Недавно Tommy Cash победил на эстонском национальном отборе на Евровидение 2025 и будет представлять страну на конкурсе в Базеле. Его песня уже стала вирусной в сети.

На Евровидение Tommy Cash едет с песней Espresso Macchiato. Почему она завирусилась в сети – рассказывает 24 Канал.

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Espresso Macchiato разрывает TikTok

После победы Tommy Cash на эстонском национальном отборе на Евровидение, на его песню обратили внимание пользователи TikTok, которые заметили, что Espresso Macchiato – отличается от традиционного стиля исполнителя. И она буквально о кофе.

Многие фанаты Евровидения выразили свой восторг песней Tommy Cash – у нее легкий мотив, который запоминается, а сам артист напоминает Käärijä (Финляндия 2023) и Joost Klein (Нидерланды 2024), которые в свое время были фаворитами конкурса.

Сейчас Tommy Cash стал мемом в сети.

Espresso Macchiato выглядит буквально так: смотрите видео

Утро начинается с кофе: смотрите видео

Также к тренду присоединилась представительница Польши на предстоящем конкурсе – Юстина Стечковская.

Юстина Стечковская опубликовала видео под песню Tommy Cash

В то же время многие критикуют Tommy Cash из-за отсутствия смысла в песне и низких вокальных данных артиста. В то же время украинцы критикуют Nommy Cash совсем по другим причинам. Исполнитель не выразил позиции относительно российского вторжения, в 2021 году посещал оккупированный Крым, что, вероятно, происходило незаконно. Также он сотрудничает с российской группой Little Big, а номер для нацотбора ему ставила россиянка Алина Пязок.

Сейчас букмекеры прогнозируют Tommy Cash место в пятерке лучших на Евровидении, однако сейчас известны песни только половины стран-участниц.