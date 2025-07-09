DREVO, Шугар, Jerry Heil и YARMAK в топе: что слушали украинцы в первую неделю июля

Первая неделя июля демонстрирует, что украинцы все активнее слушают отечественных исполнителей. Интересно, что некоторые песни сумели войти в чарты сразу нескольких стриминговых сервисов.

К сожалению, в чартах все еще можно встретить песни российских исполнителей. 24 Канал рассказывает о том, какие треки стали самыми популярными среди украинцев в первую неделю июля.

Смотрите также Не только "Двое": 5 малоизвестных песен группы Фантом-2, от которых сходили с ума украинцы

Какие песни слушали украинцы в первую неделю июля

В первую неделю июля украинцы отдавали предпочтение песням украинских исполнителей. Абсолютным хитом всех трех платформ стала композиция "Смарагдове небо" от DREVO.

DREVO – "Смарагдове небо": смотрите видео

Она возглавила чарты Spotify, YouTube Music и Apple Music, закрепив за собой статус главного хита этого лета.

На Spotify в топ-5 вошли также:

Шугар с песней "Олег" (2 место);

дуэт Jerry Heil и YARMAK с их песней "С какого ты этажа неба?" (3 место);

трек "так п**уй" от российского исполнителя madkld (4 место);

и Parfeniuk с песней "Врубай" (5 место).

Самые популярные песни в Spotify / Скриншот

На YouTube Music ситуация несколько иная, но знакомые имена остались в лидерах. Вторую позицию здесь занял Parfeniuk с "Врубай", а на третью неожиданно вышла Y.K. Music с треком "Туман танцует по земле". Удивительным здесь является то, что эту песню сгенерировал искусственный интеллект. Однако даже несмотря на этот факт слушатели ее достаточно высоко оценили.

Также в топ-10 оказались Amaya Roma, Alena Omargalieva, UKRAINSKAMUZA, а "ШОВКОВИЦА" от IVAN LIULENOV и DAMNITSKYI заняла седьмое место.

Какие песни больше всего слушали в YouTube Music / Скриншот

Бесспорным лидером по прослушиваниям в Apple Music также является "Смарагдове небо" в исполнении DREVO. Далее следует T-Fest с русскоязычными песнями "Давай сконектимся" и "Прониклась мной" (2 и 4 места соответственно).

В тройке также – знакомый дуэт Jerry Heil и YARMAK с песней "С какого ты этажа неба". В то же время в чарте Apple Music "ШОВКОВИЦА" заняла 5 позицию. Также в топе можно заметить Виталия Козловского и его "Пинаколаду".

Каковы самые популярные треки в Apple Music / Скриншот

К слову, ранее мы рассказывали о том, чем интересна легендарная песня L'italiano. Удивительно, но Тото Кутуньо не должен был ее исполнять.