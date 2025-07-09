На жаль, в чартах все ще можна натрапити на пісні російських виконавців. 24 Канал розповідає про те, які треки стали найпопулярнішими серед українців в перший тиждень липня.

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Які пісні слухали українці в перший тиждень липня

У перший тиждень липня українці віддавали перевагу пісням українських виконавців. Абсолютним хітом усіх трьох платформ стала композиція "Смарагдове небо" від DREVO.

DREVO – "Смарагдове небо": дивіться відео

Вона очолила чарти Spotify, YouTube Music і Apple Music, закріпивши за собою статус головного хіта цього літа.

На Spotify в топ-5 увійшли також:

Шугар із піснею "Олег" (2 місце);

дует Jerry Heil і YARMAK з їх піснею "З якого ти поверху неба?" (3 місце);

трек "так п**уй" від російського виконавця madkld (4 місце);

і Parfeniuk з піснею "Врубай" (5 місце).

Найпопулярніші пісні у Spotify / Скриншот

На YouTube Music ситуація дещо інша, але знайомі імена лишилися в лідерах. Другу позицію тут зайняв Parfeniuk з "Врубай", а на третю несподівано вийшла Y.K. Music із треком "Туман танцює по землі". Дивовижним тут є те, що цю пісню згенерував штучний інтелект. Однак навіть попри цей факт слухачі її досить високо оцінили.

Також у топ-10 опинились Amaya Roma, Alena Omargalieva, UKRAINSKAMUZA, а "ШОВКОВИЦЯ" від IVAN LIULENOV і DAMNITSKYI посіла сьоме місце.

Які пісні найбільше слухали в YouTube Music / Скриншот

Безперечним лідером за прослуховуваннями в Apple Music також є "Смарагдове небо" у виконанні DREVO. Далі йде T-Fest із російськомовними піснями "Давай сконектимся" та "Прониклась мной" (2 і 4 місця відповідно).

У трійці також – знайомий дует Jerry Heil і YARMAK із піснею "З якого ти поверху неба". Водночас в чарті Apple Music "ШОВКОВИЦЯ" зайняла 5 позицію. Також в топі можна помітити Віталія Козловського і його "Пінаколаду".

Якими є найпопулярніші треки в Apple Music / Скриншот

До слова, раніше ми розповідали про те, чим цікава легендарна пісня L'italiano. Дивовижно, але Тото Кутуньо не мав її виконувати.