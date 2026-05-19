В Украине –вышиванки: а какую традиционную одежду носят другие народы мира

Традиционная одежда в разных странах мира является важной частью культуры и истории народов. Через цвета, ткани, фасоны и вышивку люди веками передавали свои традиции, региональные особенности и культурную идентичность.

Накануне Дня вышиванки 24 Канал расскажет, как с помощью одежды разные народы могут рассказывать о собственной истории, зашифрованную в цветах, тканях и узорах.

Как выглядит традиционная одежда разных стран мира и что она рассказывает о культуре?

Япония

Кимоно – это традиционная японская одежда с широкими рукавами, который носят спереди и закрепляют поясом, который называется оби, рассказывает Remitly. Они созданы так, чтобы отражать сезоны и случаи. Дизайн с цветом вишни символизирует весну, а журавли долголетие и удачу. Ежедневное ношение кимоно в современной Японии сократилось, и сегодня его редко носят вне официальных мероприятий. В то же время эта одежда переживает возрождение во время фестивалей, свадеб и церемоний, сочетая традиционное мастерство с современной модой.

Кимоно / фото Canva

Индия

Сари – это традиционная несшитая одежда, состоящая из длинного куска ткани, который покрывают вокруг талии и плеча. Существуют различные региональные стили, отражающие наследие и идентичность сообществ. Сари из Варанаси имеют сложную парчу с золотыми и серебряными нитями, а сари из Тамил-Наду ценятся за шелк и контрастные края. Каждое традиционное сари также имеет культурное значение, связано с социальными обычаями, религиозными церемониями и жизненными вехами. Например, белые сари традиционно носят вдовы, а красные – это символ любви и удачи на свадьбах.

Сари / фото Canva

Африка

Кенте – это традиционная ткань ручной работы, создана из узких полосок шелка, хлопка или вискозы, сшитых в яркий геометрический узор. Она имеет корни в королевской культуре ашанти и символизирует власть, духовность и социальный статус. Каждый цвет имеет свое значение:

золото – богатство, высокий статус, слава и духовная чистота;

серебро – спокойствие, чистота и радость;

черный – созревание и духовная энергия духовная энергия;

белый – очищение и праздничные события очищение и праздничные события;

зеленый – рост и урожай рост и урожай;

синий – гармония и любовь;

серый – ритуалы исцеления ритуалы исцеления;

красный – политические и духовные настроения, жертвенные обряды и смерть;

розовый – женственность и жизненная сущность;

фиолетовый – женственность и исцеление;

Кенте / фото Canva

Кенте часто используют как подарки, символизирующие уважение и честь.

Шотландия

Традиционная одежда Шотландского нагорья имеет тартановые узоры, которые представляют конкретные кланы и семейное наследие. Кроме килта, в одежду входят спорраны, пояса, куртки и церемониальные элементы. Эту одежду традиционно использовали не каждый день, а для торжественных событий, например свадьбы, встречи кланов или игры Хайленда. Часть тартанов являются древними, но многие из них создали в 19 веке во время возрождения культуры.

Килт / фото Canva

Норвегия

Бунады – это традиционные народные костюмы Норвегии, символизирующие региональную идентичность и гордость. Каждый регион имеет собственную вышивку, цвета и узоры. Бунад Хардангер известен вышивкой и серебряными аксессуарами, а телемарковий бунад отличается яркими цветами и цветочными мотивами. Эти костюмы носят во время национальных праздников, свадеб и церемоний.

Бунады / фото Canva

Франция

Как рассказывает So Sew Easy, традиционные французские женские платья обычно имеют длинную пышную юбку, приталенный лиф, фартук и платок. Лиф изготавливают из бархата, шелка или льна и украшают вышивкой или кружевом. Юбка шьется из хлопка или шерсти, а платок часто дополняет образ. Такие костюмы редко используются в повседневной жизни и преимущественно надеваются на праздники, свадьбы или фестивали. Каждый регион Франции имеет собственные особенности цветов, тканей и декора, отражающие местную историю и культуру.

Бретань

Бретонский костюм, известный как "бигуден", отличается сочетанием белого и темных цветов, а также использованием белого кружева. Платье состоит из блузки, юбки и платка, часто украшенных вышивкой. Бретань – регион с кельтскими корнями и собственным языком. Исторически он был независимым герцогством, а традиционная одежда стала символом местной идентичности. Бретонские костюмы носили преимущественно на праздники и торжества.



Бретанский костюм / фото Википедии

Эльзас

Эльзасский костюм – это яркая традиционная одежда с приталенным лифом, фартуком и платком. Он известен использованием богатых тканей и контрастных цветов, в частности красного и черного. Эльзас исторически находился под влиянием как Франции, так и Германии, что отразилось в культуре и одежде. Сегодня этот костюм является одним из самых узнаваемых символов традиционной французской культуры.



Эльзасский костюм / фото Pinterest

Прованс

Провансальский костюм отличается легкими тканями и яркими цветами. Лиф обычно изготавливают из хлопка или льна, а юбку из легких тканей, таких как шелк или муслин. Прованс – регион со средиземноморским климатом и богатой культурной историей. Его традиционная одежда отражает легкость, естественность и яркость местного стиля.

Прованский костюм / фото So Sew Easy

По одному фото можно увидеть, насколько уникальной может быть культура каждой страны. Даже в пределах одной Франции каждый регион имеет собственный стиль, цвета, ткани и особые элементы одежды

Полезно будет узнать, как красиво и современно стилизовать украинскую вышиванку, ведь сегодня она уже давно вышла за пределы праздничной одежды и стала частью повседневного гардероба.

Например, один из самых популярных вариантов – это комбинация вышиванки с джинсами, что создает простой и современный образ, который можно дополнить кроссовками, лоферами или сапогами в зависимости от стиля.